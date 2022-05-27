Общество Сладкая трагедия 27 мая 2022 г. 1:00 Николай Веревочкин Из уст в уста передается история о бескомпромиссной битве за десерт, случившейся в городе N, битве, где ни одна из противоборствующих сторон за ценой не постояла. События, вкратце, развивались так. Однажды местные перекупщики с благородной целью сверхнаживы попрятали в закромах сахар и выдвинули лозунг дня: «Одно кило – в одно хайло!» Попрятали и, потирая руки, стали ждать, пока цена на сладкий наркотик подскочет до уровня драгоценных металлов. Жители города N любили сладкий чай, но отличались умом и сообразительностью, а также обостренным чувством собственного достоинства. Они не побежали, выпучив глаза, подобно баранам, в указанном козлами-провокаторами направлении и не стали давить друг друга в диких очередях. Напротив, горожане устроили массовые народные ликования с фейерверками, песнопениями и танцами на площадях, празднуя отказ от вредоносного продукта, под девизом: «Пусть свой сладкий белый яд перекупщики едят. Объявляем наше кредо: жить сто лет без диабета!» Примерно через неделю злодеи-перекупщики заволновались и сняли ограничения. Население на этот жест доброй воли откликнулось до неприличия оскорбительным жестом презрения. Полки магазинов прогибались и трещали под тяжестью сахара. И что? Ровным счетом ничего. Сахара, как песка в Сахаре, а спрос нулевой. Переживая облом, заговорщики, стеная и проклиная судьбу, стали снижать цены. И снизили, наконец, до вполне разумных пределов. Как говорят у нас в деревне, es ist fantastisch! Где произошло чудо, не скажу даже под пытками, поскольку опасаюсь, что в этот город на халяву хлынут толпы обезумевших сахарных наркоманов, и его ждет судьба Помпеи и прочих древних развалин. Но таким городом N может стать любой населенный пункт, если его жители проявят присущие хомо сапиенс ум, сообразительность и чувство достоинства. Три ложки сахара вам в чай! Пред. След. Пред. След.