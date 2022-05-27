Сладкая трагедия

Из уст в уста передается история о бескомпромиссной битве за десерт, случившейся в городе N, битве, где ни одна из противоборствующих сторон за ценой не постояла. События, вкратце, развивались так.

Однажды местные перекупщики с благородной целью сверх­наживы попрятали в закромах сахар и выдвинули лозунг дня: «Одно кило – в одно хайло!» Попрятали и, потирая руки, стали ждать, пока цена на сладкий наркотик подскочет до уровня драгоценных металлов.

Жители города N любили сладкий чай, но отличались умом и сообразительностью, а также обостренным чувством собственного достоинства. Они не побежали, выпучив глаза, подобно баранам, в указанном козлами-провокаторами направлении и не стали давить друг друга в диких очередях. Напротив, горожане устроили массовые народные ликования с фейерверками, песнопениями и танцами на площадях, празднуя отказ от вредоносного продукта, под девизом: «Пусть свой сладкий белый яд перекупщики едят. Объявляем наше кредо: жить сто лет без диабета!»

Примерно через неделю злодеи-перекупщики заволновались и сняли ограничения. Население на этот жест доброй воли откликнулось до неприличия оскорбительным жестом презрения. Полки магазинов прогибались и трещали под тяжестью сахара. И что? Ровным счетом ничего. Сахара, как песка в Сахаре, а спрос нулевой. Переживая облом, заговорщики, стеная и проклиная судьбу, стали снижать цены. И снизили, наконец, до вполне разумных пределов.

Как говорят у нас в деревне, es ist fantastisch!

Где произошло чудо, не скажу даже под пытками, поскольку опасаюсь, что в этот город на халяву хлынут толпы обезумевших сахарных наркоманов, и его ждет судьба Помпеи и прочих древних развалин.

Но таким городом N может стать любой населенный пункт, если его жители проявят присущие хомо сапиенс ум, сообразительность и чувство достоинства.

Три ложки сахара вам в чай!