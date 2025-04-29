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Человек труда
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Западно-Казахстанской области в І квартале этого года зарегистрировано 6  несчастных случаев, связанных с производством. Из восьми пострадавших на производстве двое получили травмы, не совместимые с жизнью, двое – серьезные увечья. В групповых несчастных случаях пострадало 4 человека, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего в 2024 году зарегистрировано 56 несчастных случаев, включая 8 групповых, что на 14% больше, чем в 2023 году. Соответственно, на 17% возросло и число пострадавших – 68 работников. Проведено 87 специальных расследований несчастных случаев, из них 64% признаны связанными с производством.

– Несмотря на системную профилактическую и разъяснительную работу, в прошлом году отмечен рост ряда показателей производственного травматизма, – сообщил  руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по ЗКО Асылулан Досжанов, выступая на брифинге Региональной службы коммуникаций, посвященном Всемирному дню охраны труда.

В лидерах «травмоопасных сфер» остаются бюджетные организации, где 42,6% от общего количества пострадавших, а также строительная отрасль и предприятия коммунального хозяйства. В сфере образования, здравоохранения и дошкольного воспитания характер травм обусловлен, как правило, падением работников по причине их собственной неосторожности, а также неудовлетворительным состоянием территорий организаций, не подготовленных к погодным условиям (гололед, снег). Также значительное число травм связано с дорожно-транспортными происшествиями на служебном транспорте.

По словам спикера, увеличение общего числа пострадавших в прошлом году объясняется участившимися  групповыми несчастными случаями, в частности с участием работников службы скорой медицинской помощи. В результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 10 человек. Во многих случаях ДТП происходили по вине третьих лиц (других участников дорожного движения). Однако действующее законодательство не предусматривает отдельной ответственности третьих лиц за причинение вреда работникам в рамках производственного процесса. В связи с этим, по результатам специальных расследований такие несчастные случаи квалифицируются как происшествия по вине работодателя, несмотря на отсутствие его прямой вины.

Вместе с тем, как считают в инспекции труда, в большинстве случаев требования трудового законодательства работодателями исполняются ненадлежащим образом. Некоторые из них пренебрегают даже базовыми требованиями безопасности и охраны труда.

#ЗКО #производство #труд #травматизм

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