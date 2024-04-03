Завершено расследование по уголовному делу о крушении самолета близ Алматы

Фото: Главная транспортная прокуратура

В Главной транспортной прокуратуре сообщили об окончании следственных действий по уголовному делу о факте крушения в аэропорту Алматы воздушного судна «Fokker-100» авиакомпании «Bek Air», имевшего место 27 декабря 2019 года.

«Проведено более 4-х тысяч следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований. В рамках международного сотрудничества прокуратурой при содействии министерства иностранных дел на запросы об оказании международной правовой помощи из иностранных государств, таких как Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды и других, получена необходимая правовая-техническая информация, имеющая значение для дела», - говорится в сообщении.

В настоящее время, участники процесса ознакамливаются с материалами досудебного расследования.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолёт авиакомпании Bek Air после неудачной попытки взлёта врезался в бетонный забор и протаранил частный дом под Алматы. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Тогда в авиакатастрофе погибли 12 человек, 69 получили травмы.