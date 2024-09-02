Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах

В мире , История
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Среди находок - оружие и снаряжение, принадлежавшее римским солдатам, в том числе гвозди для обуви. На некоторых артефактах стоит печать легиона, который участвовал в битве

© AP Photo/Matthias Schrader / ТАСС

Древнеримский военный лагерь, сооруженный в первом веке до нашей эры, обнаружили археологи на высоте 2,2 тыс. м в Альпах на востоке Швейцарии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как отметило управление культуры кантона Граубюнден, находка имеет международное значение, так как позволяет более точно установить пути движения легионов Рима через перевал Септимер по одной из важнейших в те времена дорог, ведущих из Италии в Центральную Европу.

Следы лагеря на плато Кольм-ла-Рунга были обнаружены при помощи лазерного сканирования поверхности Земли с использованием технологии LIDAR (Light Detection and Ranging).

«Это стало возможным благодаря новому поколению цифровых данных и моделей с очень высоким разрешением, которые показывают даже мельчайшие перепады высот местности в виде изображения в оттенках серого», - пояснило управление.

Специалисты обратили внимание на необычную структуру местности на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря. Археологические изыскания позволили установить, что в этом месте располагался военный лагерь, сооруженный римлянами до нашей эры. Об этом говорит «искусственное укрепление вершины холма несколькими рвами или валами», поясняется в сообщении.

Недалеко от места находки - близ ущелья Крап-Сес на высоте 900 м - швейцарские археологи уже несколько лет исследуют поле одной из битв древнеримской эпохи.

«Древнеримский лагерь был укреплен тремя рвами и стеной, а его стратегическое расположение позволяло идеально контролировать окружающие долины и перевалы. Археологические находки свидетельствуют, что лагерь относится к тому же периоду, что и поле битвы [близ ущелья Крап-Сес], то есть к третьему или второму десятилетию до нашей эры», - констатировало ведомство.

Среди находок - оружие и снаряжение, принадлежавшее римским солдатам, в том числе гвозди для обуви. На некоторых артефактах стоит печать легиона, который участвовал в битве. По мнению экспертов, это дает основания «предположить, что существует тесная связь между древним полем битвы и обнаруженным военным лагерем».

«Сенсационное обнаружение римского военного лагеря в Граубюндене еще раз подчеркивает, что археологические исследования «римской Швейцарии» продолжают преподносить грандиозные сюрпризы», - отметили в ведомстве.

По его словам, открытие вызвало резонанс среди специалистов и в международном плане, поскольку «продвижение римских войск 2 тыс. лет назад теперь можно точно проследить на протяжении нескольких десятков километров: от долины Бергелль через перевал Септимер до района Тифенкастель, а оттуда дальше в сторону Кура и альпийской долины Рейна».

Директор археологического музея в Лозанне Лионель Перне заявил телекомпании RTS, что находка в Граубюндене важна, так как «на территории нынешней Швейцарии обнаружено очень мало римских военных лагерей».

«Это лагерь легионеров, который встречал войска, прибывающие из Италии», - пояснил он.

Примечательной особенностью является то, что объект располагался очень высоко, поскольку «был создан в то время, когда возникла необходимость обеспечить проход через альпийские долины», уточнил директор музея.

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