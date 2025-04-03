В Восточно-Казахстанской области в горных районах начался период вскрытия рек и активного таяния.

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Для контроля за ситуацией чеэс­ники задействовали вертолет, а также дроны. Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, съемка, сделанная с высоты, дает объективную картину ледовой обстановки, в том числе участков возможных заторов. При необходимости есть возможность заранее расчистить русла.

В настоящее время чеэсники сосретодочили основные силы в районе Алтай, чтобы снять паводковую опасность в поселках Зубовск, Тургусун, Малеевск, Быково, Богатырево, Соловьево, Маяк. Прочищено 3 505 м арычных систем, ряд мостов, 27 водопропускных сооружений.

Кроме того, в течение марта прошло профилактическое крошение льда на горных реках в районах Алтай, Улкен Нарын, а также в Маркакольском, Катон-Карагайском, Курчумском, Шемонаихинском районах.

Как правило, весеннее половодье в Восточном Казахстане начинается со второй декады марта и в зависимости от погодных условий может длиться до июня. Всего в регионе в «красной» зоне находятся 72 населенных пункта.