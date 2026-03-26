Аферу на 2 млрд тенге раскрыли в кредитной сфере в Алматы

Закон и Порядок
173
Дана Аменова
специальный корреспондент

Раскрыта схема, позволяющая «ПКБ» получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по г. Алматы завершил расследование в отношении руководителей АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро». Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

«ЦРТР» является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков. Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников. Основными потребителями этих сведений являются «Государственное кредитное бюро» («ГКБ») и «Первое кредитное бюро» («ПКБ»).

По информации АФМ, в 2020 году бывший президент «ЦРТР» Д.Р Аргандыков заключил с гендиректором «ПКБ» Р.Ж Омаровым незаконное соглашение, которое позволило последнему на 5% больше извлекать доходы. Если «ГКБ» от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то «ПКБ» (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%.

В начале 2025 года после назначения на должность президента «ЦРТР» А.Сарбасова, условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу «ПКБ», были сохранены. В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая «ПКБ» получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг.

В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между «ЦРТР» и «ПКБ» установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов. Вместе с тем на информационные каналы между «ЦРТР» и «ГКБ» внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов. В результате противоправных действий государству в лице «ЦРТР» причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.

В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения «ПКБ» прибыли. Они были задержаны.

«С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге. Материалы дела переданы для ознакомления», сообщили в АФМ.

#кредиты #взятки #афера #преференции

