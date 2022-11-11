Слово сближает

В Шымкенте открыто почетное консульство Турции и установлен памятник выдающемуся турецкому писателю Юнусу Эмре.

Участие в церемонии открытия почетного консульства принял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Почетным консулом Турецкой Респуб­лики в Шымкенте назначен руководитель турецкого этнокультурного объединения Латипша Асанов.

Мевлют Чавушоглу отметил, что открытие почетного консульства поможет решить немало организационных вопросов, связанных с развитием экономических и культурных связей, и укрепит братство двух народов. Консульство призвано решать вопросы по защите прав и интересов граждан и юридических лиц. На правовую помощь здесь могут рассчитывать все, кто в ней нуждается.

– Почетное консульство Турции скоро откроется в Туркестане, – сообщил Мевлют Чавушоглу. – Казахи и турки испокон веков были и остаются братскими народами, и наша дружба с годами будет только крепнуть. Президент Казахстана, когда приезжал в Турцию, вместе с нашим главой государства подписал много соглашений по укреплению дружественных отношений. В Астане мы тоже подписали важные документы.

В Шымкенте министр иност­ранных дел Турции встретился с представителями турецкой общины, а также принял участие в открытии памятника одному из самых популярных в Турции поэтов и писателей – Юнусу Эмре. Его творчество оказало большое влияние на турецкую культуру. Он был также известным суфием, его стихи наполнены множеством скрытых значений и правил.

Аким города Шымкента Мурат Айтенов рассказал о жизненном пути и творчестве Юнуса Эмре, известного в том числе продолжателя суфийского учения Ходжи Ахмета Яссауи. Его творчество основано на гуманизме и человеколюбии. С именем Юнуса Эмре тесно связаны произведения Магжана Жумабаева.

Глава города отметил, что ежегодные встречи президентов Рес­публики Казахстан и Респуб­лики Турция укрепили дружбу и межгосударственные отношения двух стран. Свидетельством казахско-турецкой дружбы, основанной на общности истории, культуры и духовных связях тюркских народов, является установление Шымкентом дружеских отношений с турецкими городами Измиром, Ескишехиром, Аданой.