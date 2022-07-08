В мире Сложный статус Каракалпакстана 8 июля 2022 г. 0:15 Полина Федорова Сложный статус Ситуация в Каракалпакстане считается урегулированной. Сейчас там введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 2 августа, и действует комендантский час. Суверенный статус Каракалпакстана останется неизменным. После массовых акций протеста закрепленное в Конституции право Каракалпакстана на выход из состава Узбекистана путем референдума тоже останется нетронутым. Это стало понятно в ходе визита в Нукус (столица Каракалпакстана) президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. За мирное урегулирование вопроса выступило и Министерство иностранных дел Казахстана, выразив в официальном заявлении обеспокоенность событиями в соседнем дружественном Узбекистане и поддержку решений руководства страны по стабилизации сложившейся ситуации. «Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие», – отмечается в заявлении. Также в МИДе подчеркнули, что Казахстан твердо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе договоров о вечной дружбе и о стратегическом партнерстве, а также Декларации о союзнических отношениях. Официальный Каракалпакстан обозначил свое видение ситуации в информационном сообщении, опубликованном в субботу на официальном веб-сайте Жокаргы Кенеса (Парламента). «Несмотря на проводимую Республикой Узбекистан политику открытости и свободного волеизъявления, 1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан, – отмечается в документе. – Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан. Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане». Получается ситуация разрешена, провокаторы задержаны, в стране воцарился мир, а гражданам даны заверения в том, что без их согласия изменения в Основной закон страны внесены не будут. Попробуем разобраться, что же тогда вызвало беспорядки, случившиеся в результате гражданских митингов? Для этого сначала нужно обратиться к истории вопроса. Сегодня Каракалпакстан имеет статус республики в составе Узбекистана. Между тем это крупнейший по площади регион, который занимает 40% всей территории страны и имеет численность населения почти 2 млн человек. Каракалпакстан граничит с Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областями Казахстана. Кара-Калпакская автономная область с центром в городе Турткуль была образована в 1924 году. Годом позже ее статус утвердился как автономная область в составе Киргизской АССР (1920–1925), позже переименованной в Казахскую АССР, а в июле 1930-го область была выведена из ее состава. В 1932 году Кара-Калпакская АССР вошла в состав РСФСР, а столицей стал город Нукус. В 1936 году ККАССР стала частью Узбекской ССР. 14 декабря 1990 года на сессии Верховного совета Каракалпакской АССР была подписана Декларация о государственном суверенитете, предполагавшая полную независимость государства, которой можно было достигнуть через проведение общереспубликанского референдума. 9 января 1992 года преобразована в Республику Каракалпакстан. В 1993 году подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана, который и подразумевал выход автономной республики из Узбекистана путем проведения референдума. И, пожалуй, в этом юридическом статусе было наконец найдено оптимальное решение для всех сторон. 11 ноября 1991 года Верховным Советом Республики Каракалпакстан была учреждена должность президента Республики Каракалпакстан. Но уже в 1992 году ее упразднили, и в качестве руководителя республики был определен председатель Верховного Совета Республики Каракалпакстан. У Каракалпакстана есть собственные государственные флаг, герб и гимн. А согласно 21-й статье Конституции Узбекистана «гражданин Республики Каракалпакстан является одновременно гражданином Республики Узбекистан». В 2022 году после вынесения на общественное обсуждение проекта новой редакции Конституции Узбекистана, в которой из описания статуса Республики Каракалпакстан удалено слово «суверенная», а также убрано упоминание о праве республики на отделение от Узбекистана, в стране начались протесты. После этого президент страны Шавкат Мирзиёев, прибывший в Нукус, официально предложил отменить поправки, затрагивающие статус Каракалпакстана. Что касается других поправок в Конституцию, то Основной закон Узбекистана ждет около 200 изменений.