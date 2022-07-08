Сложный статус Каракалпакстана

Сложный статус

Ситуация в Каракалпакстане считается урегулированной. Сейчас там введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 2 августа, и действует комендантский час.

Суверенный статус Каракалпакстана останется неизменным. После массовых акций протеста закрепленное в Конституции право Каракалпакстана на выход из состава Узбекистана путем референдума тоже останется нетронутым. Это стало понятно в ходе визита в Нукус (столица Каракалпакстана) президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

За мирное урегулирование воп­роса выступило и Министерство иностранных дел Казахстана, выразив в официальном заявлении обеспокоен­ность событиями в соседнем дружест­венном Узбекистане и поддерж­ку решений руководства страны по стабилизации сложившейся ситуации.

«Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие», – отмечается в заявлении.

Также в МИДе подчеркнули, что Казахстан твердо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе договоров о вечной дружбе и о стратегическом партнерстве, а также Декларации о союзнических отношениях.

Официальный Каракалпакстан обозначил свое видение ситуации в информационном сообщении, опубликованном в субботу на официальном веб-сайте Жокаргы Кенеса (Парламента).

«Несмотря на проводимую Рес­публикой Узбекистан политику открытости и свободного волеизъявления, 1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившие­ся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан, – отмечается в документе. – Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граж­дан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Рес­публики Каракалпакстан. Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане».

Получается ситуация разрешена, провокаторы задержаны, в стране воцарился мир, а граж­данам даны заверения в том, что без их согласия изменения в Основной закон страны внесены не будут. Попробуем разобраться, что же тогда вызвало беспорядки, случившиеся в результате гражданских митингов?

Для этого сначала нужно обратиться к истории вопроса. Сегодня Каракалпакстан имеет статус республики в составе Узбекистана. Между тем это крупнейший по площади регион, который занимает 40% всей территории страны и имеет численность населения почти 2 млн человек. Каракалпакстан граничит с Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областями Казахстана.

Кара-Калпакская автономная область с центром в городе Турткуль была образована в 1924 году. Годом позже ее статус утвердился как автономная область в составе Киргизской АССР (1920–1925), позже пере­именованной в Казахскую АССР, а в июле 1930-го область была выведена из ее состава. В 1932 году Кара-Калпакская АССР вошла в состав РСФСР, а столицей стал город Нукус.

В 1936 году ККАССР стала час­тью Узбекской ССР. 14 декабря 1990 года на сессии Верховного совета Каракалпакской АССР была подписана Декларация о государственном суверенитете, предполагавшая полную независимость государства, которой можно было достигнуть через проведение общереспуб­ликанского референдума. 9 января 1992 года преобразована в Республику Каракалпакстан. В 1993 году подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана, который и подразумевал выход автономной республики из Узбекистана путем проведения референдума. И, пожалуй, в этом юридическом статусе было наконец найдено оптимальное решение для всех сторон.

11 ноября 1991 года Верховным Советом Республики Каракалпакстан была учреждена долж­ность президента Респуб­лики Каракалпакстан. Но уже в 1992 году ее упразднили, и в качестве руководителя респуб­лики был определен председатель Верховного Совета Респуб­лики Каракалпакстан.

У Каракалпакстана есть собственные государственные флаг, герб и гимн. А согласно 21-й статье Конституции Узбекистана «гражданин Республики Каракалпакстан является одновременно гражданином Рес­публики Узбекистан».

В 2022 году после вынесения на общественное обсуждение проекта новой редакции Конституции Узбекистана, в которой из описания статуса Республики Каракалпакстан удалено слово «суверенная», а также убрано упоминание о праве республики на отделение от Узбекистана, в стране начались протесты. После этого президент страны Шавкат Мирзиёев, прибывший в Нукус, официально предложил отменить поправки, затрагивающие статус Каракалпакстана.

Что касается других поправок в Конституцию, то Основной закон Узбекистана ждет около 200 изменений.