На сегодня в Казахстане находится более 101 тысячи россиян, из них 6 350 человек прибыли с начала года по работе. Поэтому наплыва людей из соседней страны не наблюдается. Такие данные озвучил вице-министр труда и соцзащиты населения Ержан Биржанов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что Минтруда совместно с МВД в ежедневном формате отслеживает прибывающих в страну людей, в том числе и через Пограничную службу КНБ РК.

"На сегодня в Казахстане находится более 101 тысячи россиян, из них 6 350 человек прибыли с начала года на работу. Я хотел бы сказать, что в прошлом году приехало 18 800 россиян, то есть пока такого критического уровня наплыва на сегодня нет", – добавил он.

Вместе с тем вице-министр считает, что приход российских специалистов в Казахстан положительно скажется на отечественном рынке труда.

"Много страхов озвучивается, что мы можем свои рабочие места отдать другим странам, но, как показывает практика, есть и положительные стороны. Приезжают более высококвалифицированные специалисты, крупные IT-компании, тот же InDriver приехал в Казахстан, открывает офис. Это импорт знаний, импорт компетенций, почему мы этого боимся? Казахстанцы, наоборот, могут многому научиться. Раньше в рамках семинаров (обучались – прим. автора), приглашали коучей за большие деньги. Сейчас, если такие крупные компании придут к нам и научат работать либо откроют здесь предприятия, это и дополнительные рабочие места, это и уплата налогов в бюджет. Надо искать плюсы", – резюмировал Биржанов

При этом он заверил, что власти держат на контроле ситуацию и следят за тем, сколько человек и с какой целью приезжают в страну.