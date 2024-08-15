Служебную проверку начали после видео с осужденным сыном Даулета Турлыханова

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В КУИС отметили, что такая ситуация могла возникнуть из-за организационных недочетов, которые привели к задержке в поступлении приговора в службу пробации.

«9 октября 2023 года Военный суд назначил Нурасылу Болату штраф. После рассмотрения дела в Апелляционном суде и Верховном суде, 14 мая текущего года, приговор был изменен на ограничение свободы сроком на 2 года. Процедура постановки на учет осужденного требует предоставления всех необходимых документов, включая точный адрес проживания. Мы признаем, что имели место организационные недочеты, которые привели к задержке в поступлении приговора в службу пробации», – говорится в официальном сообщении.

Также в ведомстве добавили, что 14 августа по приговору ДУИС Нурасыл Болат был поставлен на учет службы пробации Медеуского района, где был ознакомлен с установленными судом ограничениями.

«Ситуация тщательно анализируется. Начата служебная проверка», - сообщили в комитете.

Напомним, недавно на своих страницах в соцсетях юрист Анна Димитриевич заявила о том, что ее вместе с мужем адвокатом Олегом Черновым избил мужчина в Алматы. Обидчиком оказался сын Даулета Турлыханова.

Известный казахстанский борец греко-римского стиля, мажилисмен Даулет Турлыханов опубликовал в Instagram пост с извинениями за поступок своего сына Нурасыла, а также ранее прокомментировал в Facebook его побег из воинской части.