Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына

Общество
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По его словам, если вина сына будет доказана, он будет отвечать по закону республики.

Фото: instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov

Известный казахстанский борец греко-римского стиля Даулет Турлыханов опубликовал в Instagram пост с извинениями за поступок своего сына Нурасыла, сообщает Kazpravda.kz.

"Хотел бы изложить свою позицию по инциденту, произошедшему в Алматы, с участием моего сына. Мой сын Нурасыл является совершеннолетним и самостоятельным человеком. В случае, если его вина будет доказана, он будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В то же время я приношу свои извинения за поступок сына", - написал он.

Напомним, супруги-юристы в Алматы заявили о своем избиении сыном известного казахстанского спортсмена Даулета Турлыханова.

В Департаменте Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье "Хулиганство".

"По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы. Материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим", – отметили в ДП.

Даулет Болатович Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта СССР (1989), заслуженный тренер Республики Казахстан.

Чемпион мира 1989 года и вице-чемпион мира 1993 года, чемпион Европы 1988 года и Азии 1995 года, серебряный (1988) и бронзовый (1992) призёр Олимпийских игр. На Олимпиаде 1996 года был 4-м.

Восьмикратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка мира, победитель спартакиады народов СССР (1991), победитель ХІІ Азиатских игр (1994).

Отец Даулета Турлыханова и его первый тренер Болат Турлыханов был известным казахским борцом, позже заслуженным тренером республики. В память Болата Турлыханова с 1994 года в Семее проводился ежегодный турнир по греко-римской борьбе, с 2017 года - «Кубок Болата Турлыханова» в Алматы. Его именем названа одна из улиц города.

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