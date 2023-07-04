Депутат Даулет Турлыханов пояснил, куда сбежал его сын из воинской части

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"Уважаемые казахстанцы! В связи со сложившейся ситуацией вокруг моего сына хотел бы дать свои пояснения. Это не было дезертирством, а скорее самоотлучение (самоволка). Он еще молод. И я горд, что сын служит в Вооруженых силах РК. Влюбленный парень, кто из нас не любил?! Отлучился ради встречи с девушкой. Да, глупо, но это молодость, чувства, эмоции, Сейчас, я как отец, переживаю за своего ребенка. Его психологическое состояние из-за сильного общественного давления оставляет желать лучшего. Ребята в его возрасте близко воспринимают критику, и я боюсь за его жизнь. Он – мой сын. Какой родитель желает плохого своему ребенку? И не дай Бог, он наложит на себя руки – я этого не оставлю просто так.

Я отдал большую часть своей жизни спорту высших достижений, 10 лет был в составе сборной СССР, первым знаменосцем Независимого Казахстана на олимпийских играх. Как тренер воспитал множества чемпионов Азии, Азиатских игр, Мира и Олимпийских игр. И я горд, что являюсь сыном казахского народа! Все мои труды, пот, кровь, победы - словно заслуга перед народом, чью любовь и уважение получал и получаю все эти годы. Столько сил, времени было вложено для того, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас. И один инцидент с моим сыном очерняет мою честь. Сейчас мне сложно вдвойне. Еще раз повторю, что сейчас ведутся следственные мероприятия. И все будет решаться в рамках закона. Прошу отнестись с пониманием", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, рядовой срочной службы Нурасыл Болат, проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, 2 июля, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть, открытый отказ от исполнения приказа начальника) и, при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего, скрылся в неизвестном направлении.

В феврале супруги-юристы в Алматы заявили о своем избиении сыном известного казахстанского спортсмена Даулета Турлыханова. В Департаменте полиции города сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье "Хулиганство".

Позже Даулет Турлыханов опубликовал в Instagram пост с извинениями за поступок своего сына Нурасыла.