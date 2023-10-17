Смаилов ознакомился с ходом ремонта ТЭЦ Кентау

Правительство
73
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Во время рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ТЭЦ города Кентау и ознакомился с ходом ее подготовки к отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

ТЭЦ Кентау обеспечивает теплом и электроэнергией более 3 тысяч объектов, среди которых многоэтажные и частные жилые дома, коммерческие и бюджетные организации.

В настоящее время продолжаются крупные ремонтные работы по 6 котлам, проводимые впервые за последние 10 лет.

«На сегодняшний день 4 котла полностью готовы. Отопительный сезон в городе должен начаться по плану с 1 ноября. Кроме того, дополнительно будут капитально отремонтированы еще 2 котла, что также внесет вклад в обеспечение стабильности работы ТЭЦ», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил акимату области оперативно и качественно провести необходимые пуско-наладочные работы всего оборудования для успешного прохождения отопительного сезона. 

 

#регионы #Туркестанская область #Смаилов #премьер-министр #Правительство #ТЭЦ #Кентау #отопительный сезон

Популярное

Все
Спорт споткнулся о тендер?
А ведь могли решить на месте
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
В погоне за экономией средств в одной из школ Актау детям в столовой не меняли стаканы
«Арлан» в погоне за «Хумо»
Алексею не было равных
Информацию блогеров перепроверяем в газете
Партия аграриев поддержала литераторов страны
Ни расшириться, ни повысить зарплату
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Невозможные возможности
«Дариға, дәурен!» – горечь утраты
О Турции
…Дело рук самих утопающих
Картины Репинки здесь ждали
ИКАО приводит Казахстан в пример для стран без выхода к морю
Только в рамках закона
Спросят про закредитованность населения
Тренинги для дебоширов
Пример трудолюбия и патриотизма
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Где лечить, куда госпитализировать?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
УЕФА объявил страны, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Сотрудники невидимого фронта
Путевка в Высший дивизион
Глава Сената побеседовал с участниками съезда лидеров мировых религий
Горизонты для дронов
Секретарь Совбеза встретился с генеральным секретарем ОДКБ
Никогда не опускать руки
Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии региона
Город что пастбище
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Новый промышленный парк и современную многопрофильную больн…
Премьер дал указания по открытию центров психологической по…
Смаилов поручил активнее привлекать молодежь к труду
Онлайн-трансляция заседания правительства РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]