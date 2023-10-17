Смаилов ознакомился с ходом ремонта ТЭЦ Кентау

Во время рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ТЭЦ города Кентау и ознакомился с ходом ее подготовки к отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

ТЭЦ Кентау обеспечивает теплом и электроэнергией более 3 тысяч объектов, среди которых многоэтажные и частные жилые дома, коммерческие и бюджетные организации.

В настоящее время продолжаются крупные ремонтные работы по 6 котлам, проводимые впервые за последние 10 лет.

«На сегодняшний день 4 котла полностью готовы. Отопительный сезон в городе должен начаться по плану с 1 ноября. Кроме того, дополнительно будут капитально отремонтированы еще 2 котла, что также внесет вклад в обеспечение стабильности работы ТЭЦ», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил акимату области оперативно и качественно провести необходимые пуско-наладочные работы всего оборудования для успешного прохождения отопительного сезона.