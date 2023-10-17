Новый промышленный парк и современную многопрофильную больницу откроют в Туркестанской области

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. В регионе глава правительства в первую очередь ознакомился с ходом строительства нового промышленного парка и современной многопрофильной больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

Промышленный парк АО «СПК «Туркестан» площадью свыше 66 тысяч квадратных метров планируется достроить до конца текущего года. В рамках его посещения премьер-министру доложили о реализации крупных инвестпроектов в регионе, в том числе химического комплекса, парогазовой установки, нефтеперерабатывающего завода, газовой электростанции, завода по производству серной кислоты, промышленной теплицы, откормочной площадки и т.д.

Здесь же правительственная делегация ознакомилась с образцами мебельной продукции, производимой в Туркестанской области.

Алихан Смаилов подчеркнул, что за последние годы мебельная промышленность РК активно развивается. Сейчас в ней работают порядка 1 500 предприятий. За 8 месяцев объем производства отрасли вырос на 25,2%, а объем инвестиций в нее – на 65%. До 2026 года планируется запуск ряда новых мебельных производств на сумму 5,3 млрд тенге.

Как отметил глава правительства, на сегодня предусмотрен широкий спектр инструментов господдержки. Так, в рамках Закона «О промышленной политике» разработаны меры по обеспечению предприятий сырьем, стимулированию спроса и предоставлению промышленных грантов. Кроме того, в СЭЗ и индустриальных зонах производители обеспечиваются необходимой инфраструктурой, получают налоговые и таможенные льготы. 

«Отечественные производители мебели с прошлого года имеют приоритетное право при участии в госзакупках, поэтому важно развивать такие предприятия. Акимату Туркестанской области нужно активно прорабатывать вопросы привлечения инвесторов и создавать благоприятные условия для производителей», – сказал Алихан Смаилов.

Далее премьер-министр ознакомился с ходом строительства современной многопрофильной больницы на 570 коек. В настоящее время завершено порядка 50% работ. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в Туркестанской области проживает более 2 млн человек, поэтому есть потребность в запуске новых социальных объектов. 

«Это очень важный проект. Мы видим темпы роста различных заболеваний в области. Видим, что есть нехватка больниц. Поэтому важно осуществить запуск проекта в рамках государственно-частного партнерства, не затягивая. Что касается технических вопросов, нужно совместно с Минздравом это отработать и уже до конца года заключить договор», – сказал премьер-министр.

Вместе с тем он добавил, что в рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области планируется построить 49 новых объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизировать 4 районные больницы.

«В целом все объекты в сфере здравоохранения должны быть на контроле министерства и реализованы в срок», – заключил Алихан Смаилов.

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр также посетил один из крупнейших в республике сливовых садов площадью 400 гектаров.

На сегодняшний день мощность сельхозобъекта составляет 25-30 тонн продукции с гектара. Здесь по современным технологиям высажены сорта, которые дают урожай в течение нескольких лет. 

В сезон на предприятии занято 120 человек, а на постоянной основе – свыше 50. 

Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжит поддержку подобных проектов в рамках повышения эффективности сельхозпроизводства республики. В частности, по проекту увеличения доходов сельского населения «Ауыл аманаты».

#здравоохранение #регионы #Туркестанская область #Смаилов #промышленность #Правительство #сельское хозяйство #сад #мебель

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