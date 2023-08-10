Смаилов посетил уникальное предприятие по переработке промышленных отходов в Актюбинской области

Во время рабочей поездки в Актюбинскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью уникальной обогатительной фабрики по переработке шламов Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром», открытой в Хромтауском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Ежегодно в процессе дробления и измельчения хромовой руды на Донском ГОКе образуется порядка 900 тысяч тонн шламовых отходов. В настоящее время накоплено уже 14,5 млн тонн лежалых шламов, содержащих до 35% оксида хрома. Технологичная и автоматизированная по передовым стандартам обогатительная фабрика позволит извлекать из шламов оксид хрома гравитационным способом обогащения. Полученный товарный концентрат будет содержать не менее 48,5% оксида хрома. В целом новое предприятие позволит перерабатывать постоянно образующиеся отходы действующих производств и ранее накопленные шламы в объеме около 1,7 млн тонны в год.

Как сообщил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, фабрика – один из основных проектов масштабной программы по переработке лежалых шламов, направленной на повышение эффективности производства и улучшение экологического благополучия региона.

Премьер-министр также подчеркнул, что фабрика внесет значительный вклад в улучшение состояния местной экологии.

«Этот проект очень важен. Самое главное – после переработки нужно хвостохранилища должным образом рекультивировать в соответствии со всеми экологическими стандартами, чтобы было минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Правительство будет всячески поддерживать этот и другие проекты по переработке сырья», – сказал Алихан Смаилов.