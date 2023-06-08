Премьер призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ

Международное сотрудничество, Поездки, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер отметил необходимость заключения соглашения о технических барьерах во взаимной торговле.

Фото пресс-службы Правительства РК

В рамках рабочей поездки в Сочи (РФ) премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В узком формате стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ и обсудили соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. В широком формате основное внимание было уделено развитию промышленной кооперации между странами содружества.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что СНГ продолжает выступать важной платформой для углубления интеграционных связей и поддержания многопланового сотрудничества.

«Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия на этой площадке, укреплении потенциала и раскрытии возможностей содружества», - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из основных направлений является наращивание взаимной торговли. Так, объем товарооборота между Казахстаном и государствами СНГ в прошлом году вырос на 9% и составил более $36 млрд, при этом за первые 3 месяца этого года также зафиксирован рост на уровне 9%.

«Увеличение этого показателя во многом обеспечивается за счет реализации Договора о зоне свободной торговли СНГ. Вместе с тем в текущих условиях нам необходимо существенно активизировать работу в СНГ по устранению существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле», - продолжил Алихан Смаилов.

В этом контексте он отметил важность деятельности соответствующей рабочей группы и необходимость заключения соглашения о технических барьерах во взаимной торговле.

При этом, по словам главы Правительства, знаковым событием в СНГ станет подписание соглашения о свободной торговле услугами.

«Уверены, что соглашение откроет дополнительные возможности на пространстве содружества и создаст благоприятные условия для дальнейшего роста наших экономик», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также добавил, что в современных условиях значительно повышается роль электронной торговли. Раскрытие потенциала СНГ в этом направлении требует скоординированных действий и совместной работы. В этой связи Казахстан поддерживает разработку соответствующей Концепции сотрудничества.

Кроме того, как отметил Алихан Смаилов, важной задачей остается промышленная кооперация.

«Ключевым драйвером всего экономического развития выступает именно промышленность, и мы уже делаем определенные шаги в укреплении этого сотрудничества. Рассчитываем, что серьезный импульс в данном направлении придадут Концепция промышленной кооперации государств СНГ и Комплекс мер по развитию промышленной кооперации государств СНГ до 2030 года», - сказал он.

Вместе с тем одним из важных условий устойчивого развития является переход к «зеленой» экономике. Так, Казахстан проводит системную работу по повышению эффективности использования ресурсов и нивелированию негативных факторов, влияющих на окружающую среду.

«С учетом того, что аналогичные задачи ставят все государства СНГ, призываю правительства стран содружества объединить усилия в данном направлении. Площадкой для совместной работы может послужить Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в Астане», - заключил премьер-министр.

По итогам заседания был подписан ряд соглашений и других документов.

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