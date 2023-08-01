Смаилов провел встречу с премьером Грузии

Фото пресс-службы Правительства

В Алматы состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В ходе встречи Смаилов подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. За прошедшие 6 месяцев объем торговли между странами увеличился почти на 30% и составил $190 млн. При этом для дальнейшего наращивания объемов товарооборота работает соответствующая Межправительственная комиссия.

Премьер также отметил, что в рамках двусторонних отношений все большую роль играет взаимодействие в транзитно-транспортной сфере. Так, на сегодня между странами стремительно укрепляется партнерство по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). За 6 месяцев текущего года объем перевозок грузов по Среднему коридору уже вырос на 77% и составил 1,3 млн тонн.

Смаилов добавил, что достигнутые межгосударственные договоренности придали дополнительный импульс дальнейшему развитию данного коридора. В частности, особую значимость имело продвижение вопросов по цифровизации, обеспечению стабильных тарифов на перевозки и созданию единого логистического оператора по маршруту.

«Мы заинтересованы в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита. В целом Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-грузинского партнерства по всем направлениям», – подчеркнул премьер-министр.

Со своей стороны Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность Грузии укреплять эффективное взаимодействие с Казахстаном по всему спектру двустороннего сотрудничества.

«Ранее мы обсуждали амбициозные планы по реализации проектов, которые интересны обеим нашим странам. Большое внимание мы уделяем развитию Среднего коридора и совместным планам в этом направлении. Подписана соответствующая Дорожная карта. Я верю, что наше сотрудничество и далее будет эффективным», – сказал премьер-министр Грузии.