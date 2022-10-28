Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выступили перед представителями СМИ по итогам прошедшего в Астане заседания Совета глав правительств СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера РК.

Алихан Смаилов отметил, что заседание Совета впервые в постпандемийный период прошло в очном режиме и стало завершающим мероприятием председательства Казахстана в СНГ.

«Сегодня состоялся конструктивный диалог по вопросам дальнейшего развития сотрудничества. В очередной раз странами была подтверждена приверженность укреплению многостороннего взаимодействия в рамках Содружества. Были также обсуждены совместные шаги по достижению общих целей на внешнеэкономическом треке», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ решено завершить проект Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Кроме того, подписано Соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, принят план совместных действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам и одобрен план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023-2024 годы.

«Несколько вопросов были посвящены сотрудничеству в научно-технической, инновационной, технологической сферах, в области цифровой трансформации химической отрасли, а также радионавигации. Главы правительств приняли ряд концептуальных и программных документов по развитию взаимодействия в этих сферах», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что Совет также рассмотрел и принял решения по финансово-бюджетным вопросам, связанным с финансированием органов Содружества и отдельных мероприятий в 2023 году.

«Казахстанская сторона удовлетворена итогами сегодняшнего мероприятия. Уверены, что оно станет очередным шагом на пути укрепления сотрудничества во благо наших государств и народов», — заключил премьер.

Очередное заседание Совета глав правительств решено провести в июне 2023 года в Сочи.