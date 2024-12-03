Smart Astana: 197 опасных интернет-ресурсов направили на блокировку

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Сервис «Нет наркотикам» в приложении Smart Astana помогает жителям активно бороться с незаконной рекламой и распространением наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным столичного акимата, в приложении Smart Astana работает сервис «Нет наркотикам». Через него от астанчан уже поступило более 200 обращений о наркограффити, на блокировку направлено 197 интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

С начала года столичный департамент полиции зафиксировал 1 067 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Отдельную проблему представляет реклама наркотиков в виде наркограффити на стенах жилых домов, зданий, на сооружениях и в подземных переходах. Для борьбы с этим Департамент полиции Астаны совместно с Центром устойчивого развития разработали информационный сервис «Нет наркотикам», который доступен в приложениях Smart Astana и E-knot.

Сервис «Нет наркотикам» в приложении Smart Astana помогает жителям активно бороться с незаконной рекламой и распространением наркотических средств. Он предоставляет простой и эффективный способ сообщить о нарушениях, таких как наркограффити и закладки, а также оперативно передать информацию в правоохранительные органы.

Пользователи могут легко загрузить фото или указать местоположение, что значительно ускоряет реагирование со стороны полиции. Эта инициатива не только способствует созданию безопасной городской среды, но и повышает общественную осведомленность о важности борьбы с наркопреступностью.

Чтобы воспользоваться сервисом и помочь в борьбе с рекламой и оборотом наркотических веществ, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить приложение Smart Astana через App Store или Google Play и пройти регистрацию.

2. На главной странице приложения выбрать раздел «Популярные».

3. Перейти в подраздел «Отправить обращение «Нет наркотикам».

4. Заполнить форму обращения, указав номер телефона, ФИО, адрес (улица и номер дома), текст обращения, а также прикрепить фотографии или видеоматериалы, фиксирующие нарушение.

5. Отправить обращение — информация автоматически направляется в Управление местной полицейской службы (УМПС) Департамента полиции Астаны для незамедлительного рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Все обращения обрабатываются оперативно, и по каждому факту нарушения будут предприняты меры в соответствии с законодательством. 

#наркотики #приложение #блокировка #Smart Astana

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