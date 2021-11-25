Сменил колонку на огнетушитель: за новую "шутку" накажут пранкера из метро в Алматы

Скриншот с видео
Пранк с огнетушителем напугал пешеходов и водителей в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook заместителя начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустама Абдрахманова.    

Молодые люди пугали прохожих в общественном месте, приводя в действие огнетушитель.

Действия К.С. Әлиакбарова 1999 года рождения, А.С. Армиянова 2002 года рождения и оператора (на данный момент личность устанавливается) квалифицированы по статье 434
КРКоАП – мелкое хулиганство.

«Армиянов ранее участвовал в пранках с музыкальной колонкой в метро и уже привлекался к административной ответственности по статье 434 КоАП.

Данные действия предусматривают штраф или административный арест.

Собранный материал административного производства для принятия решения был направлен в суд», – сообщил Абдрахманов.

24 ноября решением Специализированного межрайонного административного суда Әлиакбаров (на видео с огнетушителем в руках) привлечён к ответственности с наложением административного ареста.

Проверка в отношении Армиянова и оператора видео продолжается.




