Сменил колонку на огнетушитель: за новую "шутку" накажут пранкера из метро в Алматы

Пранк с огнетушителем напугал пешеходов и водителей в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Facebook заместителя начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустама Абдрахманова.
Молодые люди пугали прохожих в общественном месте, приводя в действие огнетушитель.
Действия К.С. Әлиакбарова 1999 года рождения, А.С. Армиянова 2002 года рождения и оператора (на данный момент личность устанавливается) квалифицированы по статье 434
КРКоАП – мелкое хулиганство.
«Армиянов ранее участвовал в пранках с музыкальной колонкой в метро
и уже привлекался к административной ответственности по статье 434 КоАП.
Данные действия предусматривают штраф или административный арест.
Собранный материал административного производства для принятия решения был направлен в суд», – сообщил Абдрахманов.
24 ноября решением Специализированного межрайонного административного суда Әлиакбаров (на видео с огнетушителем в руках) привлечён к ответственности с наложением административного ареста.
Проверка в отношении Армиянова и оператора видео продолжается.