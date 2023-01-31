Сменившие гражданство дети не получат средства из Нацфонда РК – Куантыров

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«Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми, при достижении 18 лет. Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства он не получит, они будут распределяться среди других детей. Ребенок может уехать за границу, и если он не меняет при этом своего гражданства, то эти деньги остаются за ним. И также если при достижении 18 лет он всё еще является гражданином РК, эти деньги за ним остаются», – разъяснил в кулуарах Правительства Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики добавил, что получение первого дохода за 2022 либо за 2023 год планируется уже в следующем году.

«Эти средства будут выделены в текущем году, подготовлены на следующий год и на следующий год начислят», – резюмировал он.