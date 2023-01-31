Сменившие гражданство дети не получат средства из Нацфонда РК – Куантыров

Общество
1
Диасов Ораз
корреспондент

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров прокомментировал вопрос о том, как будут распределять средства Национального фонда РК детям, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: t.me/KZgovernment

«Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми, при достижении 18 лет. Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства он не получит, они будут распределяться среди других детей. Ребенок может уехать за границу, и если он не меняет при этом своего гражданства, то эти деньги остаются за ним. И также если при достижении 18 лет он всё еще является гражданином РК, эти деньги за ним остаются», – разъяснил в кулуарах Правительства Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики добавил, что получение первого дохода за 2022 либо за 2023 год планируется уже в следующем году.

«Эти средства будут выделены в текущем году, подготовлены на следующий год и на следующий год начислят», – резюмировал он.

#дети #деньги #помощь #Куантыров #Нацфонд #МНЭ

Популярное

Все
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
Еще раз о кино
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку восьми лет, завладев золотыми украшениями на 400 тысяч тенге
Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
«Когда начинается ремонт, муж служит другой семье» – гласит древняя мудрость
В Аральском районе предпринимателей, обеспечивающих работу школьных столовых и буфетов, заставляли платить по 6 000 тенге в месяц за размещение меню на платформах kundelik.kz и mektepmenu.kz
Нетепличные условия
Полноценное детство для всех
«Неотложка» станет быстрее
Чтобы избежать беды
Джокович догнал Надаля
«Наполи» рвется к чемпионству
От «Кракенов» до «Барыса»
Можешь помочь – помоги!
Еще одно «серебро»
В мировых контекстах
Хочу служить!
Энергия добра
Гусеничный трактор «серебряного» волонтера Минниагзама Авлиярова расчищает дороги села от снега
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
На партийном поле перемены
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Обновление политического класса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений

Читайте также

Правительство , Общество
"Объяснения не принимаются" – Смаилов отчитал министров из-…
Общество , Видеогалерея
Видео задержания с поличным крупного наркоторговца показало…
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 января
Общество
Комендант общежития оставила студентов с кредитами в Талдык…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]