Смерть казахстанца в МГУ: проверка продолжается

Доследственная проверка о смерти казахстанского студента в Москве продолжится до того времени, сколько потребуется по законам РФ. Об этом на брифинге в Министерстве иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По данному студенту (смерть студента пятого курса МГУ им. Ломоносова в Москве Тамерлана Керибаева – прим. автора) доследственная проверка продолжается. Его тело было передано родным. Циркулируют разговоры, что якобы были у него какие-то проблемы с преподавателями. Такого вопроса нет. Он, как знаете, отличник, очень хорошо учился. Ни у преподавателей, ни у руководства вуза никаких вопросов к нему не имеется. Он был очень способный и талантливый студент", – сказал Смадияров.
Он также добавил, что тело Тамерлана Керибаева доставлено в Казахстан.
"Родные его уже привезли. Доследственная проверка будет идти столько, сколько требуется по законам РФ", – заключил спикер.