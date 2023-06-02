Смертельно больных котят продавали за крупную сумму в Астане

По словам ветеринаров, симптомы болезни сразу заметить невозможно, пока не начинается сама диарея. При таком заболевании умирают 9 из 10 животных.

Фото: pipcat.ru

Больных чумой котят продавали предприимчивые астанчане. Брали за животных шестизначную сумму, а после сделки блокировали покупателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как отмечается, продавцы сбывали больных, но породистых котят за дорого, а вот предупредить новых хозяев, конечно, "забывали".

Ветеринары подтвердили, что симптомы болезни сразу заметить невозможно, пока не начинается сама диарея. Выжить при такой болезни котятам практически невозможно, умирают 9 из 10.

"У котят нет иммунитета, нет вакцинации. Они продаются и разводятся в абсолютной антисанитарии", - говорят специалисты.

В итоге покупатели написали коллективное заявление в полицию.

"В данное время владелец квартиры отсутствует, но находится на связи. По приезду будет опрошен по данному факту", – заявил заместитель начальника МПС Управления полиции района Есиль Болатхан Тулегенов.