СМИ: число жертв нападения на редакцию Charlie Hebdo в Париже увеличилось до 12

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Число жертв нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже увеличилось до 12 человек, сообщает ТАСС
со ссылкой на местное телевидение. По разным данным, от четырех до пяти человек находятся в критическом состоянии.
Представители полиции французской столицы сообщили, что напавшим на редакцию журнала террористам удалось скрыться с места происшествия на захваченном автомобиле.
По данным СМИ, нападавшие кричали: "Мы отомстили за пророка Мухаммеда, мы убили Charlie Hebdo."
Между тем эксперты, выступающие в эфире местного телевидения, высказывают мнение, что теракт против редакции был тщательно спланирован.
Ранее президент Франции Франсуа Олланд, прибывший на место происшествия, заявил, что в Париже вводится наивысший уровень террористической угрозы. По его словам, в последние несколько недель было сорвано несколько терактов. Агентство AFP сообщило ранее, что во всем столичном регионе Иль-де-Франс объявлено чрезвычайное положение.
Редакция издания в 2011 году уже подвергалась нападению после того, как опубликовала в журнале карикатуры на пророка Мухаммеда. Впоследствии журнал также сталкивался с критикой публикуемых материалов.
Нынешний теракт стал самым крупным с 1995 года. Тогда в результате серии взрывов в парижском метро погибли восемь человек и 179 получили ранения.