СМИ стали мостом между новой Конституцией и обществом

В Конституционном Суде Республики Казахстан состоялась встреча Председателя Конституционного Суда Эльвиры Азимовой с членами Клуба главных редакторов, представителями средств массовой информации и государственных органов.

Фото: пресс-служба Конституционного суда

Центральной темой открытого диалога стала роль журналистского сообщества в разъяснении положений новой Конституции Республики Казахстан, вступившей в силу 1 июля текущего года, и повышении правовой культуры общества.

Приветствуя участников, Эльвира Азимова подчеркнула, что сегодня средства массовой информации являются необходимым мостом между конституционными реформами и обществом. Именно журналисты помогают сделать сложный язык права понятным каждому гражданину, разъясняя суть конституционных изменений и способствуя формированию уважения к Конституции и ее ценностям.

Особо Председатель Конституционного Суда отметила вклад редакций «Казахстанской правды» и «Egemen Qazaqstan», которые первыми опубликовали текст новой Конституции и обеспечили широкое информирование общества о положениях обновленного Основного Закона.

В ходе встречи участники обсудили развитие института конституционного правосудия, механизмы защиты конституционных прав и свобод граждан, а также значение средств массовой информации в повышении правовой грамотности населения.

Продолжением программы стало посещение музея Конституционного Суда, где представлена история развития казахстанского конституционализма. Экспозиция позволяет проследить путь отечественной государственности от сводов законов «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» и «Жеті Жарғы» до современных конституционных актов независимого Казахстана.

Отдельный раздел посвящен становлению национальной государственности и развитию конституционной мысли.

Особый интерес вызвал «Қазақ елінің уставы», составленный в 1911 году выдающимся общественным деятелем и просветителем Барлыбеком Сыртановым. Документ, состоящий из четырех разделов и 28 статей, многие исследователи называют первой казахской Конституцией. Уже тогда в нем были закреплены идеи приоритета прав и свобод человека, равноправия мужчин и женщин, а также права детей расти свободными и счастливыми.

Участникам также представили уникальную коллекцию европейских и американских карт XVI–XIX веков, на которых отображена казахская государственность. Экспозиция основана на многолетних исследованиях профессора Мухита-Ардагера Сыдыкназарова и его фундаментальном труде «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории».

Завершилась встреча церемонией вручения благодарственных писем Председателя Конституционного Суда представителям средств массовой информации.

Награды стали признанием их вклада в широкое продвижение верховенства Конституции и конституционных ценностей, доступное и понятное разъяснение обществу сути и значения конституционных реформ, а также повышение правовой культуры граждан.