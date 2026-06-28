Профессиональная журналистика не должна тонуть в информационном шуме – эксперт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алгоритмы знают о людях больше, чем они думают

- Как изменилась роль казахстанского профессионального журналиста в эпоху доминирования соцсетей, когда каждый владелец смартфона становится блогером и первоисточником новостей?

-Прежде всего, надо сказать, что обстоятельства изменились для журналистов, работающих в мейнстримных СМИ, во всем мире, а не только в Казахстане. Появление так называемых новых медиа, стремительно изменивших информационное пространство, – глобальное явление. Сначала многие приветствовали то, что они называли «демократизацией медиасферы». Теперь люди, включая политическую элиту, начинают понимать, что ситуация, когда любой человек с клавиатурой или смартфоном становится представителем СМИ, может быть не самой лучшей идеей.

С чем мы, журналисты, работающие в ведущих СМИ, сталкиваемся? Во-первых, с профессиональной точки зрения, нас расстраивает то, что наши тщательно продуманные, проверенные, подтвержденные, основанные на надежных источниках новости тонут в какофонии информации со всех сторон, большая часть которой ненадежна, а иногда и откровенно лжива и злонамеренна. Один мой друг как-то сравнил это с ситуацией, когда человек на футбольном стадионе, получив информацию из первых рук о том, что под стадионом бомба, кричит, чтобы предупредить других, но поскольку все остальные тоже кричат, никто его не слышит, и его сообщение остается неуслышанным.

«Новые медиа», управляемые людьми, чья принадлежность, происхождение, финансовое положение и намерения неизвестны, обесценивают и принижают каждую новость, которую мы с таким трудом собирали, проверяли и публиковали.

Во-вторых, в экономическом плане основные СМИ испытывают трудности, и даже те, которые до недавнего времени считались мировыми гигантами, сокращают свою деятельность. Это происходит потому, что они потеряли значительную часть аудитории в пользу новых медиа, а крупные рекламодатели теперь распределяют свои бюджеты по всему медиапространству. Другими словами, рекламный пирог для СМИ теперь делится между огромным количеством игроков, и никто не получает многого. Это означает не только потерю рабочих мест и снижение заработной платы для журналистов основных СМИ, но и сокращение ресурсов для работы, поездок, исследований…

Современные СМИ функционируют как рестораны

-Как современные цифровые тренды и алгоритмы платформ влияют на формирование вашей информационной политики, и как внутри редакции вам удается выстраивать ежедневную работу команды?

Раньше СМИ диктовали аудитории не только то, что для них важно, а что нет, но и то, как и когда они будут получать информацию. Существовала программа передач, новостные программы выходили в определенное время, и люди должны были сидеть перед телевизором и смотреть то, что мы для них подготовили.

Сейчас обилие информации в интернете означает, что людям не нужно следовать нашим планам, они могут выбирать время и контент. Мы должны адаптироваться к этой новой реальности, даже если это приведет к некоторым негативным последствиям. Euronews трансформировался в медиа-платформу, ориентированную на цифровые технологии, а это значит, что за последние четыре года мы отказались от традиционного телевидения и начали предлагать нашей аудитории цифровой контент. Телевидение по-прежнему существует, но в основном как платформа для производства видеоконтента для цифровых платформ.

Теперь о негативных последствиях. Во-первых, в отличие от прежней ситуации, когда журналисты после тщательного расследования определяли, что важно знать людям, а что нет, сейчас СМИ функционируют как рестораны. Люди заказывают то, что хотят, а мы им это приносим. Алгоритмы, которые намного сложнее, чем люди себе представляют, рассказывают нам всё об их привычках и интересах, а СМИ предоставляют им то, что их интересует. Это часто создает информационные пузыри для людей. Их бомбардируют контентом, который им интересен, и они остаются в неведении относительно информации, которая может быть для них даже более важной.

Кроме того, имеющиеся у нас аналитические инструменты диктуют журналистам, как готовить контент. В ожесточенной борьбе за просмотры и клики со всеми другими СМИ мы обязаны учитывать привычки аудитории, а не пытаться навязывать их. Например, если аналитический инструмент показывает, что люди не смотрят контент дольше трех минут, репортажи будут длиться 100 секунд, а документальные фильмы – 5 минут. Если инструмент показывает, что люди не пролистывают онлайн-статьи более одного раза, эти статьи сократятся до четырех абзацев, независимо от того, насколько важной тема может показаться журналистам. Конечно, в более серьезных СМИ, таких как Euronews, всегда есть вариант для более обеспеченных читателей, позволяющий прочитать статью в более длинном формате.

Проверять, а не просто публиковать

- Какие главные вызовы стоят перед медиарынком Казахстана в плане внедрения искусственного интеллекта и создания качественного мультимедийного контента?

- Казахстан ничем не отличается от других развитых стран мира, и СМИ столкнутся с теми же проблемами современной трансформации, что и масс-медиа в Европе и Америке. Молодежь больше не смотрит телевизор. Даже люди старшего поколения смотрят его все реже и реже, потому что у них есть другие источники, в основном смартфоны, которые предоставляют им более удобный и гибкий источник развлечений и информации. Некоторые говорят, что телевидение умирает, но я бы скорее сказал, что оно трансформируется так же, как и печатные СМИ. Просто меняется платформа. Сейчас мы читаем больше статей, чем в эпоху печатных изданий, так что печатные издания существуют, но они изменили платформу с бумажной на гораздо более мощную цифровую. Телевизионный контент тоже останется, но изменит платформу. То, что тележурналисты готовили раньше, они будут готовить и дальше, просто это будет транслироваться по-другому. Найти способ адаптироваться к этим изменениям платформы и рабочих процессов, которые за этим стоят, станет главной задачей для вещательных СМИ в Казахстане. Это потребует опыта и обучения персонала. Euronews только что вышел из этой трансформации. Это было болезненно: люди, которые не смогли или не захотели адаптироваться, потеряли работу, но другие её получили, и теперь всё работает. Euronews набирает аудиторию и улучшает результаты своего контента. Есть и положительный финансовый результат. Можно сказать, что мы ответили на угрозу новых медиа, начав борьбу их же оружием, и, похоже, это работает.

Медиа будущего: борьба за доверие в цифровую эпоху

- Какими могут стать казахстанские печатные издания и эфирное телевидение через 5–10 лет и смогут ли традиционные редакции сохранить свою аудиторию и остаться востребованными в будущем?

-Как уже было сказано, возврата к старым временам распространения информации по традиционному способу линейного телевидения не будет. Технологии и привычки аудитории этого не позволят. Печатные СМИ уже чувствуют себя комфортно в цифровом мире и никогда не согласятся вернуться к бумажным носителям. Однако думаю, что мы стоим на пороге реакционного периода в медиасфере. Мне кажется, люди понимают, что информации, поступающей из непроверенных новых медиаисточников, нельзя доверять. Об этом свидетельствуют пиковые показатели просмотров традиционных СМИ, которые появляются во времена кризисов, когда люди больше всего нуждаются в достоверной информации.

Кроме того, нишевые СМИ, предлагающие первоклассный традиционный новостной контент, доступный только за плату, показывают всё лучшие результаты, а это значит, что люди готовы платить за качественную журналистику. Но ещё более очевидно то, что политическая элита во всем мире осознает негативное влияние медийной какофонии современного мира и начинает реагировать. Это немаловажно, особенно в демократических странах, где люди принимают решения на выборах, основываясь на уровне своей информированности, кто формирует общественное мнение наций и проявляют ли СМИ социальную ответственность или нет. Если они этого не делают, если они намерены причинить вред государствам и обществам, реакция неизбежна. Эта проблема всё ещё нова, и государствам трудно найти ответы.

Сложно предсказать, какими они окажутся, но мы видим первые попытки на Западе ограничить доступ к социальным сетям для молодёжи. В конечном итоге, теперь, когда все СМИ переходят или уже перешли на новую платформу — интернет, ключевой вопрос, как с точки зрения доходов, так и национальной безопасности, заключается в том, кто будет контролировать интернет будущего. Мы видим, что его инфраструктура уже выходит за пределы стран и становится международной, принадлежащей крупнейшим игрокам. Это означает, что охват СМИ и доходы будут определяться по-другому. Мы видим первые столкновения по этому поводу между США и ЕС в связи с предложенным Европой налогом на цифровые услуги. Так что впереди нас ждут интересные времена. Я вижу, что Казахстан хорошо осведомлен об этих проблемах и прилагает все усилия для решения этих задач, используя хорошо развитую инфраструктуру искусственного интеллекта и интернета.