Смотреть не только на высокую ставку... Лайфхак и полезные советы при открытии депозита

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото из источника
На популярные вопросы по депозитам ответили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazpravda.kz.

Кто гарантирует сохранность депозитов

За сохранность депозитов и защиту прав и законных интересов вкладчиков в случае лишения банка лицензии в нашей стране отвечает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Какие виды депозитов находятся под защитой

Гарантия КФГД распространяется на все виды депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей: вклады до востребования, условные, срочные и сберегательные вклады (депозиты), деньги на текущих счетах и платежных карточках.

Депозиты находятся под защитой КФГД с момента заключения договора банковского вклада и (или) банковского счета.

Перед подписанием договора банк-участник системы гарантирования депозитов уведомляет вкладчика о сроках и порядке выплаты гарантийного возмещения.

Таким образом, накопления граждан полностью защищены в пределах сумм гарантирования независимо от ситуации в банке, работы отделений или внешних обстоятельств.

Сколько средств есть в резерве КФГД

Выплата гарантийного возмещения производится из специального резерва КФГД, основным источником которого являются обязательные взносы банков-участников системы гарантирования депозитов.

На сегодня в резерве КФГД благодаря взносам всех банков, за исключением исламских, работающих в Казахстане, накоплено 849,8 млрд тенге (с учетом 70 % уставного капитала КФГД). Объем специального резерва выше законодательно установленного порога в 5 %, а гарантией фонда покрывается 99,8% счетов вкладчиков в полном объеме.

"Если сравнить объем специального резерва в зарубежных фондах страхования депозитов, то уровень специального резерва КФГД является высоким и соответствует лучшей мировой практике", – рассказывает председатель КФГД Адиль Утембаев.

Какова максимальная сумма гарантийного возмещения

Максимальная сумма гарантийного возмещения зависит от вида и валюты гарантируемого депозита:

- по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте – не более 20 млн тенге;

- по иным депозитам в национальной валюте, кроме сберегательных депозитов – не более 10 млн тенге

- по депозитам в иностранной валюте – не более 5 млн тенге.

При наличии у депозитора в одном банке-участнике нескольких депозитов, различных по видам и валюте, совокупное гарантийное возмещение составит не более 20 млн тенге, с учетом пределов по каждому виду депозита.

Что сделано для обеспечения интереса к сбережениям и их сохранности

В целях обеспечения сохранности долгосрочных сбережений населения с 11 января 2022 года максимальная сумма гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге была повышена с 15 млн до 20 млн тенге.

До 20 млн тенге выросло и совокупное гарантийное возмещение, при наличии у вкладчика нескольких депозитов, различных по видам и валюте, в одном банке, в том числе сберегательного вклада в тенге.

Также 11 января текущего года в целях повышения доходности сбережений населения, а также в рамках поддержания финансовой стабильности КФГД принял решение о повышении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным депозитам физических лиц в национальной валюте: на 3,6 месяцев – на 2 п.п. и на 12 месяцев – на 1 п.п.

"Вкладчики, открывшие такие вклады в январе, смогут зафиксировать высокую доходность на весь период действия банковского договора", – говорит Адиль Утембаев.

Эти меры способствуют поддержанию интереса вкладчиков к сберегательным депозитам, а также позволят гражданам держать больше средств в одном банке с наиболее выгодными для них условиями.

Срок ожидания начала выплаты

Фонд, понимая проблему вкладчиков по длительному ожиданию доступа к своим деньгам в банках, принял совместно с Национальным банком меры по улучшению порядка выплаты гарантии. С 1 января 2020 года сокращен срок начала выплаты гарантийного возмещения. Теперь выплаты осуществляются в течение 35 рабочих дней с момента лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций. По последним страховым случаям начало выплат было обеспечено в рекордно короткие сроки. Так, по АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" вкладчики смогли подать заявление на выплату через 8 и 6 рабочих дней со дня лишения их лицензии.

Как и когда можно получить гарантийное возмещение

В рамках цифровизации своей деятельности в сентябре 2021 года КФГД запустил информационную систему для подачи заявлений на выплату гарантийного возмещения в электронной форме через электронный портал выплат.

При этом для вкладчиков, которые предпочитают традиционный способ банковского обслуживания, а также для третьих лиц (представители по доверенности, наследники и иные правообладатели) сохраняется возможность получения гарантийного возмещения через отделения банка-агента.

Прием заявлений осуществляется в течение 1 года с даты начала выплаты, а от вкладчиков уже ликвидируемых или лишенных лицензии банков до 1 мая 2022 года (до 3 июля 2022 года для вкладчиков Capital Bank Kazakhstan).

В каких случаях гарантийное возмещение по депозиту перечисляется в ЕНПФ

Если сумма возмещения не была востребована вкладчиком до истечения срока выплаты возмещения, она перечисляется в ЕНПФ на его индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, который открывается автоматически.

Что делать, если вкладчик не успел подать заявление

За вкладчиками, которые не смогли по уважительным причинам обратиться за получением гарантийного возмещения, сохранится право на его получение путем подачи в КФГД письменного заявления с подтверждающими документами.

Перечень уважительных причин определен законом о гарантировании депозитов.

Сколько КФГД выплатил вкладчикам ликвидируемых банков

В настоящий момент фонд продолжает работу по выплате гарантийного возмещения депозиторам 9 ликвидируемых банков (АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Qazaq Banki", АО "Банк Астаны", АО "Эксимбанк Казахстан", АО "Tengri Bank", АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк). По состоянию на 1 января 2022 года более чем 147 тысячам вкладчиков выплачено гарантийное возмещение на сумму 113,1 млрд тенге. При этом по всем ликвидируемым банкам основной объем суммы гарантийного возмещения, в особенности крупные суммы, выплачен в первый месяц с даты наступления страхового случая.

Полезный совет от КФГД

Несмотря на то, что часть возможных рисков, связанных с надежностью банка, берет на себя система гарантирования депозитов, вкладчик должен ответственно подходить к выбору депозита и банка для хранения своих сбережений.

"Не стоит ориентироваться только на высокую ставку, рекомендуется, в первую очередь, определиться с целями, для которых вкладчик открывает депозит", – советует Адиль Утембаев.

От цели накопления зависит, какой вид депозита лучше подходит для вкладчика: мобильный несрочный депозит, срочный депозит с условиями снижения доходности при досрочном изъятии, либо высокодоходный, но с особыми ограничениями по досрочному изъятию - сберегательный вклад. Кроме того, вкладчик должен также обращать внимание на банк, в котором собирается открыть вклад: изучить финансовые показатели, ознакомиться с его кредитными рейтингами, оценить репутацию банка.

Лайфхак

С 1 января 2020 года гарантия КФГД распространяется и на вознаграждение по депозиту, начисленное на дату лишения банка лицензии.

"Поэтому не рекомендуется открывать депозит ровно на максимальную гарантируемую сумму, ведь за тот срок, на который он открыт, начисляется вознаграждение, и при наступлении страхового случая сумма вклада с учетом начисленных процентов может превысить установленные законодательством максимальные пределы", – отметил председатель КФГД.

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