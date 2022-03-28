Глава управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Бахытжан Амирханов на брифинге в ведомстве рассказал, какие поправки планируется ввести в законодательство страны в рамках антинаркотической борьбы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Бахытжан Амирханов сообщил, что в стране реализуется ряд антинаркотических мероприятий. В частности, разработана Дорожная карта на 2022-2023 годы, в которой предусмотрены мероприятия: по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространения и производства внутри страны, по лечению и реабилитации наркозависимых, а также по материально-техническому оснащению органов внутренних дел, здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска.

«Законодательно снижены до 1 грамма «криминальные» размеры наиболее опасных веществ (мефедрона, пировалерона и их аналогов с 3 граммов до 1 грамма, синтетических каннабиноидов – с 50 граммов до 1 грамма и т.д.), усилена уголовная ответственность за их хранение без цели сбыта. Разработано два законопроекта, предусматривающие смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков, то есть лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности», – сообщил спикер.

В то же время документами предлагается усилить ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.