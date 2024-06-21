Смысл и содержание Послания КС гораздо шире текста – профессор ЕНУ

Мнения, Суд
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Шолпан Тлепина

Шолпан Валерьевна Тлепина

доктор юридических наук, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Послание Конституционного Суда РК «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» (2023) утвердило во мнении: потенциал конституции, как общественного явления, значителен. Конституция имеет большие возможности воздействия на общественное развитие, законодательство, право, правовую доктрину, судебную практику и правовой науки.

Воссоздание Конституционного Суда, наделение правом обращения в Конституционный Суд граждан, генерального прокурора, уполномоченного по правам человека имеет большое значение в достижения верховенства Конституции.

Конституционная реформа создала законодательные условия для обеспечения верховенства права, конкретизации компетенций государственных органов, усиления ответственности их руководителей. Общественные инициативы, общественный контроль, общественные петиции стали инструментами участия граждан в управлении делами государства. Активизировалась деятельность депутатов по инициированию законопроектов.

Важным было в Послании упоминание о формировании культуры уважения закона и доверия к государственной власти, конституционной законности и порядка. В Послании отмечены правовая дисциплина государственных органов, повышение социальной роли и расширение обязанностей государства, всесторонняя защита прав и свобод человека и гражданина.

В обращениях граждан поставлены злободневные, копившиеся годами вопросы относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного Суда; обращения граждан об отмене или пересмотре решений судов общей юрисдикции, о проверке законности досудебного расследования и иных действий (бездействия) сотрудников правоохранительных органов.

В Послании содержится обобщение печальной практики обращений граждан РК «… нередко граждане, обратившиеся в Конституционный Суд, не смогли своевременно воспользоваться доступными правовыми инструментами из-за отсутствия необходимой осведомленности о действующих правозащитных институтах либо недоверия к ним». Важно, что Послание не ограничивается упоминанием подобного опыта, призывает активизировать праворазъяснительную работу, повышать информированность граждан о действующих правовых механизмах защиты их прав, обеспечить регулярный мониторинг качества данной деятельности.

Одновременно указываются критерии допустимости обращения граждан, установленным конституционным законом, и создание условий для оказания квалифицированной юридической помощи – юридических консультаций, разъяснительной работы, и др.

Действительно, правовая грамотность и образование населения требует внимания со стороны государственных органов, институтов гражданского общества, юридических вузов и юридических факультетов университетов, и др.

Справедливо указывается на взаимодействие Конституционного Суда с профессиональным научным, научно-практическим, академическим юридическим сообществом. Данное подтверждается деятельностью Центра приема граждан и внедрения информационно-коммуникационных технологий. Прозрачность конституционного производства, своевременное и обязательное информирование широкой общественности об итоговых решениях Конституционного Суда; обеспечение их доведения до международного юридического и экспертного сообщества (в БД CODICES Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии)) отражается на официальном сайте Конституционного Суда.

Послание отражает важную деятельность Конституционного Суда. Дело в том, что рассмотренные в конституционном производстве обращения касались различных отраслей юридической практики и науки. Решения Конституционного Суда оказали и оказывают влияние на развитие теории права, отраслей права, ряда конституционных и текущих законов.

Документ отражает значимое концептуальное направление в деятельности Конституционного Суда: определение основных подходов разработки нормативных правовых актов, имеющее большое значение в современной теории и практике казахстанской юриспруденции. В настоящем Послании их шесть. Среди них – обеспечение эффективности деятельности государственных органов и исключение злоупотребления правом при правовом регулировании; разумность и недопустимость дискриминации в дифференциации прав граждан; обеспечение смысловой идентичности законов на казахском и русском языках, и др.

В Послании уделено внимание качеству действующего права и правильному толкованию его положений. Законодатель наделил Конституционный Суд правом толкования, признания закона и его отдельных положений конституционными или неконституционными. В этом особенность казахстанского конституционного контроля, который обеспечивает единообразное понимание правовой нормы и ее применение согласно Конституции. Толкование направлено на выявление смысла норм права, доведение этого смысла до сведения других. Кроме того, толкование – составляющая процесса применения права, без толкования нет правоприменения.

В содержании Послания приводятся примеры изложения правовых позиций Конституционного Суда, направленных на принятие законодательных мер обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Так, например, Конституционный Суд отметил необходимость принятия мер социальной защиты граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, с учетом современной радиоэкологической обстановки на зараженных территориях, социальных, экологических, демографических, медицинских и других факторов.

Другой пример: в сфере уголовного правосудия Конституционным Судом разъяснена невозможность кассационного обжалования постановления следственного судьи после проверки его законности и обоснованности областным или приравненным к нему судом, нельзя рассматривать как ограничение права каждого на судебную защиту своих прав и свобод, др.

В Послании признана целесообразность конкретизации оснований дисциплинарной ответственности судей. Обязательное направление решений Конституционного Суда субъектам государственной власти, судам и правоохранительным органам означает принятие ими безотлагательных мер по обеспечению конституционной законности, соблюдение и применение в своей практике итоговых решений национального органа конституционного контроля.

Думается, возможно направление решений Конституционного Суда субъектам образовательной деятельности: юридическим вузам – гражданским и ведомственным, юридическим факультетам университетов.

В Послании сказано о рекомендациях Конституционного Суда Правительству, Верховному Суду, Высшему Судебному Совету и другим государственным органам по совершенствованию действующего законодательства. При этом следует учитывать правовые позиции Конституционного Суда. Данные рекомендации подробно изложены в тексте Послания.

Рекомендации глубоко продуманы, выверены, опираются на правовую доктрину и практику. Они имеют определенное значение для юридического, научного и академического сообщества. На наш взгляд, имеет место консолидирующая, направляющая, организующая, вдохновляющая роль Конституционного Суда для различных представителей юридического научно-академического, экспертного, судейского и сообщества юристов-практиков.

По всему тексту Послания проходит мысль приоритета защиты конституционных прав человека и гражданина, государства и государственности. Послание воспринимается как концепция развития современной казахстанской отчасти теоретической, конституционно-правовой и отраслевой правовой науки; судебной практики, экспертной и иной практической деятельности.

Кроме того, Послание имеет определенное значение в качестве определения стратегии развития высшего и послевузовского юридического образования. Текст Послания может и должен быть использован как учебный и учебно-методический материал.

Возможно, судьи Конституционного Суда не ставили перед собой задачу определения доктринального развития правовой науки нашей страны. Однако их интеллектуальный потенциал, документы и материалы, созданные ими, могут быть использованы в развитии современной теории и практики казахстанской правовой науки. Это можно осуществить при учреждении архива Конституционного Суда Республики Казахстан с читальным залом для специалистов, национального-аналитического центра или научно-исследовательского института права.

Смыслы и содержание Послания Конституционного Суда Республики Казахстан гораздо шире текста, представленного казахстанскому обществу. Судьи Конституционного Суда призывая общество, граждан, органы государственной власти и управления к достижению задач верховенства Конституции одновременно поставили задачу развития правовой науки Казахстана.

#суд #закон #мнение #послание #конституция

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