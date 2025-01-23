Снежный барс попался в объектив фотоловушки в Сайрам-Угамском нацпарке

Уникальные снимки подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qasaqormany

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

Наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы и свидетельствует о высоком уровне эффективности природоохранных мероприятий.

Напомним, ранее на территории Сартогайского участка Чарынского государственного национального парка фотоловушка впервые зафиксировала редкого представителя животного мира – среднеазиатскую выдру, занесённую в Красную книгу Казахстана.

На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка появились новые данные о дикой природе. В объектив фотоловушки там попали туркестанские рыси. Эти хищники из семейства кошачьих встречаются крайне редко.

Кроме того, в нацпарке «Көлсай көлдері» обнаружили редкое и трогательное зрелище — самку снежного барса с тремя подросшими котятами.