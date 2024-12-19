Краснокнижную среднеазиатскую выдру поймала фотоловушка в нацпарке «Чарын»

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Этот вид относится к стремительно сокращающемуся

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

На территории Сартогайского участка Чарынского государственного национального природного парка фотоловушка впервые зафиксировала редкого представителя животного мира – среднеазиатскую выдру, занесённую в Красную книгу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz  

Это значимое событие в сфере охраны природы, отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

«Среднеазиатская выдра относится ко второй категории редкости в Красной книге Казахстана, как вид, численность которого стремительно сокращается. Ее редкость и сокращение мест обитания требуют усиления мер по охране. Данное открытие подтверждает эффективность работы Чарынского национального парка по сохранению биологического разнообразия», – подчеркнули в комитете.

Регистрация среднеазиатской выдры на территории парка – результат природоохранных мероприятий и систематического мониторинга экосистем, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в нацпарке «Көлсай көлдері» обнаружили редкое и трогательное зрелище — самку снежного барса с тремя подросшими котятами.

Снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке «Кольсайские озера» попали в фотоловушки на Кольсае. Камеры зафиксировали удивительные кадры этих редких животных. В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде.

Манул, редкий дикий кот, был зафиксирован в каменистых массивах Шетского и Актогайского районов Карагандинской области.

#выдра #нацпарк #фотоловушка #Чарын

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