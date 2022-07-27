Сниженные тарифы на комуслуги утвердили в большинстве регионов Казахстана: сколько сэкономят потребители

В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммунальные услуги на общую сумму 6,4 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Ранее сообщалось о снижении тарифов на коммунальные услуги в семи регионах страны (город Нур-Султан, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская, Костанайская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области) по результатам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы субъектов естественных монополий (СЕМ) за 2020-2021 годы на общую сумму 4,3 млрд тенге. Это включало утвержденные временные компенсирующие тарифы (ВКТ) в мае этого года по результатам рассмотрения отчетов за 2021 год на общую сумму 151,1 млн тенге (по сферам услуг теплоснабжения – 147 млн тенге, водоснабжения – 3,6 млн тенге, водоотведения – 0,639 млн тенге, электроснабжения – 0,196 млн тенге).

КРЕМ анализирует отчеты СЕМ об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы.

«На сегодня по итогам июня по отчетам за 2021 год введены ВКТ на общую сумму 2,13 млрд тенге в 12 регионах (Нур-Султан, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Туркестанская области) по сферам услуг теплоснабжения 266 млн тенге, водоснабжения – 293 млн тенге, водоотведения – 54 млн тенге, электроснабжения – 129 млн тенге, транспортировки товарного газа – 1,4 млрд тенге.

В результате, по состоянию на 30 июня 2022 года общая сумма утвержденных временных компенсирующих тарифов составляет 6,44 млрд тенге (с учетом ранее озвученных сумм)», – сообщили в ведомстве.

Комитет и его территориальные подразделения продолжают анализировать отчеты субъектов-монополистов.