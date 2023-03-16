Снизить цены на мясо в Казахстане могут "при благоприятных условиях"

Экономика
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Елисеева Екатерина
корреспондент

О ситуации с производством мяса в Казахстане и перспективе снижения стоимости этой продукции рассказал и.о. заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Ербол Есенеев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты. 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

По мнению эксперта, в Казахстане производится не так много мяса, поэтому на местном рынке есть конкуренция. Однако, если создать благоприятные условия для животноводства, то возможно даже снижение его стоимости.

"У нас есть огромный потенциал по наращиванию качественного мяса в стране. Если мы создадим на самом деле благоприятные условия для отрасли животноводства, то можно ожидать даже снижение стоимости. Потому что сейчас мы производим, к сожалению, не так много мяса, поэтому есть определённая конкуренция на местном рынке. И мы кушаем сейчас мясо по четыре по пять долларов. В той же Монголии, где на душу населения приходится намного больше, почти в 20 раз больше скота, чем у нас, и, естественно, цена на мясо ещё дешевле. Самое дешёвое мясо в мире именно красная баранина, конина, говядина в Монголии стоимостью всего три доллара. Это по нашим деньгам где-то получается 1400-1500 тенге", – рассказал эксперт.

Ербол Есенеев отметил, что Казахстан производит порядка 1,2-1,3 млн тонн мяса.

"Основную массу, примерно 95% мы сами производим и сами потребляем. Да, есть небольшой переток, то есть порядка 6 тыс. тонн мяса мы импортируем из Бразилии, Аргентины – это замороженое мясо. Оно идёт в основном на переработку. И где-то 18 тыс. тонн мяса экспортируем, то есть это в основном рынок Средней Азии, Узбекистан. У них другой альтернативы нет. Поэтому, я считаю, что на самом деле ситуация некритичная. Мы обеспечиваем себя 100%. Мало того, мы можем кратно увеличить это производство, и у нас есть огромный потенциал. Если говорить о красном мясе, то конечно у нас почти в три раза увеличится поголовье овец до 50 миллионов", – сказал Ербол Есенеев.

Также представитель НПП, ссылаясь на заявление академика Академии питания Торегельды Шарманова, отметил, что на территории Казахстана можно содержать до 40-50 млн лошадей. Это приведёт к кратному росту производства.

Есенеев отметил, что отрасль животноводства является практически самой перспективной в Казахстане.

"Если говорить об отрасли сельского хозяйства. Потому что, во-первых, мы можем занять большое количество людей в этой отрасли в сельской местности. Мы можем наладить глубокую переработку. Нынешний передел нас не устраивает. Просто произвести тушу и потом ее уже продать. Хотя очень много производных: переработка костей, переработка кожи, переработка шерсти. Это все производные мясной отрасли", – отметил он.

Также представитель НПП констатировал, что цены на мясо регулируются "законом рынка". И, по словам Есенеева, для снижения цены страна должна производить продукции как можно больше.

"Здесь работают законы рынка: чем больше мы производим, тем ниже цена. Наглядный пример, может и не из отрасли животноводства, но потребители заметили, что последнее время у нас стабильная цена на яблоки. Все благодаря перепроизводству. Мы производим больше. Мы проанализировали, и за последние 10 лет стоимость яблоки выросла с 310 до 450 тенге, только благодаря тому, что мы намного больше производим, чем нам нужно. Точнее производим столько, сколько нам нужно в стране. Точно такой же ответ у нас по мясу. Мы должны производить его максимально больше и давать возможность именно тем нишам, которые более-менее стабильные", – подытожил Ербол Есенеев.

 

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