...Со слезами на глазах

Так, в столице для ветеранов Великой Отечественной войны был подготовлен концерт силами Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК. Мероприятие, посвященное 78-й годовщине Великой Победы, прошло в стенах цент­ра социального обслуживания «Шарапат». Его организаторы – офицеры департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны, представители военной кафед­ры ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн».

– Ваше поколение – пример мужества, отваги и удивительной жизнестойкости, – говорил начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеу­хан Басхожаев. – В тяжелое для страны время на победу работали все – от мала до велика, на фронте и в тылу. Поэтому и выстояли. Об этом мы будем помнить, рассказывать детям и внукам.

Раисе Сафоничевой скоро исполнится 98 лет. Война застала ее школьницей. В 1943 году, после окончания курсов связистов в Минске, она была направлена на 2-й Украинский фронт. Прошла военными дорогами от Киева до Будапешта, где встретила долгожданную Победу. Ее под­виг на полях сражений отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобож­дение Украины», «За победу над Германией», другими наградами.

– Я была ранена, вернулась домой. Тяжело было... – вспоминает ветеран. – Но мы ничего не боялись, шли вперед – за будущее, за мир. Хотели, чтобы у следующих поколений была нормальная жизнь.

В центре «Шарапат» проживают 329 человек. Среди них есть труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ветераны труда.

Всего же из Казахстана на фронт отправились порядка 1,2 млн человек. Половина из них не вернулась... Сейчас в республике проживают 227 фронтовиков, более 1 500 тружеников тыла.

– Ветеранов нельзя забывать, их очень мало осталось, – говорит начальник кафедры Генерального штаба Национального университета обороны, генерал-лейтенант Абай Тасболатов. – Мы должны знать нашу историю, в первую очередь – молодежь. Можно сколько угодно говорить, что ты любишь Родину, но если не знаешь свою историю, особенно годы Великой Отечественной войны, патриотом никогда не станешь.

По его словам, во время войны около 270 тыс. человек из Казахстана пропали без вести.

– Мы нашли места захоронений порядка 40 тысяч воинов, их останки теперь покоятся на родине. И мы не остановимся, пока не воздадим почести каждому солдату и не вернем их домой, – добавил Абай Тасболатов.

Концерты с военно-патриотической программой прошли и близ монумента «Байтерек», а также в торгово-развлекательных цент­рах столицы.

А еще в этот день оркестр проехал по адресам героев – участников войны. Со слезами на глазах принимал поздравления с годовщиной Великой Победы Михаил Григорьевич Кулик. На фронт он ушел в 1943 году, юноше еще не было 18 лет. Воевал на Белорусском фронте, был дважды ранен. Победа застала его, когда до Эльбы оставалось всего несколько десятков километров...

В Алматы торжества прошли в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Знаменная группа под аккомпанемент сводного оркестра Алматинского регионального гарнизона внесла Государственный флаг Казахстана. К Мемориалу воинской славы пришли сотни военнослужащих, представители органов внутренних дел, ветераны вооруженных сил и локальных войн, курсанты, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», жители города. В ходе мероприятия заместитель акима города Арман Кырыкбаев вручил военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов награды. Затем состоялось показательное выступление курсантов Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова, которые выполнили строевые упражнения с оружием. За ними с интересом наблюдали и самые маленькие участники церемонии, пришедшие в парк с родителями.