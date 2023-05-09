...Со слезами на глазах

Статьи
28
Самат Бейсембаев

В Астане и Алматы прошли праздничные мероприятия ко Дню Победы.

фото Игоря Бургандинова

Так, в столице для ветеранов Великой Отечественной войны был подготовлен концерт силами Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК. Мероприятие, посвященное 78-й годовщине Великой Победы, прошло в стенах цент­ра социального обслуживания «Шарапат». Его организаторы – офицеры департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны, представители военной кафед­ры ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн».

– Ваше поколение – пример мужества, отваги и удивительной жизнестойкости, – говорил начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеу­хан Басхожаев. – В тяжелое для страны время на победу работали все – от мала до велика, на фронте и в тылу. Поэтому и выстояли. Об этом мы будем помнить, рассказывать детям и внукам.

Раисе Сафоничевой скоро исполнится 98 лет. Война застала ее школьницей. В 1943 году, после окончания курсов связистов в Минске, она была направлена на 2-й Украинский фронт. Прошла военными дорогами от Киева до Будапешта, где встретила долгожданную Победу. Ее под­виг на полях сражений отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобож­дение Украины», «За победу над Германией», другими наградами.

– Я была ранена, вернулась домой. Тяжело было... – вспоминает ветеран. – Но мы ничего не боялись, шли вперед – за будущее, за мир. Хотели, чтобы у следующих поколений была нормальная жизнь.

В центре «Шарапат» проживают 329 человек. Среди них есть труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ветераны труда.

Всего же из Казахстана на фронт отправились порядка 1,2 млн человек. Половина из них не вернулась... Сейчас в республике проживают 227 фронтовиков, более 1 500 тружеников тыла.

– Ветеранов нельзя забывать, их очень мало осталось, – говорит начальник кафедры Генерального штаба Национального университета обороны, генерал-лейтенант Абай Тасболатов. – Мы должны знать нашу историю, в первую очередь – молодежь. Можно сколько угодно говорить, что ты любишь Родину, но если не знаешь свою историю, особенно годы Великой Отечественной войны, патриотом никогда не станешь.

По его словам, во время войны около 270 тыс. человек из Казахстана пропали без вести.

– Мы нашли места захоронений порядка 40 тысяч воинов, их останки теперь покоятся на родине. И мы не остановимся, пока не воздадим почести каждому солдату и не вернем их домой, – добавил Абай Тасболатов.

Концерты с военно-патриотической программой прошли и близ монумента «Байтерек», а также в торгово-развлекательных цент­рах столицы.

А еще в этот день оркестр проехал по адресам героев – участников войны. Со слезами на глазах принимал поздравления с годовщиной Великой Победы Михаил Григорьевич Кулик. На фронт он ушел в 1943 году, юноше еще не было 18 лет. Воевал на Белорусском фронте, был дважды ранен. Победа застала его, когда до Эльбы оставалось всего несколько десятков километров...

В Алматы торжества прошли в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Знаменная группа под аккомпанемент сводного оркестра Алматинского регионального гарнизона внесла Государственный флаг Казахстана. К Мемориалу воинской славы пришли сотни военнослужащих, представители органов внутренних дел, ветераны вооруженных сил и локальных войн, курсанты, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», жители города. В ходе мероприятия заместитель акима города Арман Кырыкбаев вручил военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов награды. Затем состоялось показательное выступление курсантов Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова, которые выполнили строевые упражнения с оружием. За ними с интересом наблюдали и самые маленькие участники церемонии, пришедшие в парк с родителями.

#Астана #Алматы #концерт #память #награды #ветераны #ВОВ #ДеньПобеды #фронтовики #празднование

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Уникальный костяной гарпун был найден в ходе раскопок поселения Ботай на территории Северо-Казахстанской области
Девять домов сгорели, сорок человек эвакуировали – таков итог воскресного пожара в Петропавловске
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов
На пути к Солнцу
«Кызылжар» теряет очки
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Два в одном
Охраняя морские рубежи
С любовью к каждой ноте
Указ Президента Республики Казахстан
Сквозь огонь войны к мирной жизни
По завету командира
Указ Президента Республики Казахстан
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Ученый, интеллигент, гражданин
Сталинградские соколы в кустанайском небе
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
"Похищение человека" в одном из дворов Экибастуза напугало горожан
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Рыба массово погибла в озере Жартас Карагандинской области
Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд
Заявка на рекорд: 500 км пробежит армейский спортсмен
Мойщик окон сорвался с 7-го этажа в Астане
США отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
2 энергоблока аварийно отключились на МАЭКе
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Неизвестный подвиг разведчика
Ученый, интеллигент, гражданин
Сквозь огонь войны к мирной жизни
Охраняя морские рубежи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]