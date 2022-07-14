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Происшествия
Собиравшую ягоды женщину застрелил житель Северного Казахстана

В Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту гибели 49-летней женщины. Сельчанка получила смертельное ранение, когда собирала ягоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Трагедия произошла 11 июля вблизи станции Бауманская Жамбылского района. Подозреваемый – 65-летний житель этого же населенного пункта – задержан.

"Предварительно установлено, что женщина получила ранение, находясь в поле, собирая ягоды. Как показал подозреваемый, из винтовки он стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую женщину, сразу сообщил участковому инспектору полиции в ближайшее село. Вместе с тем указанные обстоятельства будут полностью проверены в ходе расследования. По делу назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз", – прокомментировали в областной прокуратуре.


 

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