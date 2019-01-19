Собравшиеся в соседнее село на дискотеку жители Курганской области украли бензин

Курганская полиция раскрыла дело о краже бензина у жителя села Листвянка. Оказалось, топливо слили двое безработных, желая съездить в соседнее село на дискотеку, сообщает портал breakingmad.me
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По данным пресс-службы управления МВД в Курганской области, молодые люди в состоянии алкогольного опьянения решили поехать в соседнее село на мотоцикле, но у них не было бензина. Так курганцы решились на кражу. Сначала они проникли в гараж одного земляка, но шланг, который был у них, не подошёл к его машине. Тогда они вскрыли соседний гараж и похитили из бензобака "Жигулей" 15 литров бензина. Заправив мотоцикл, курганцы попытались его завести, но не смогли из-за мороза.
Через несколько часов после кражи молодых людей задержала полиция. В гараже одного из них был найден украденный бензин. Против них возбудили уголовное дело о краже, молодым людям грозит до пяти лет колонии.
В 2017 году житель Томской области получил три года колонии колонии строгого режима за угон машины. Внезапно ощутив желание оказаться на дискотеке, 29-летний мужчина угнал машину земляка. Возвращаясь с дискотеки, томич разбил машину, потому что уснул за рулем.