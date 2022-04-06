События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза

События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза, сообщает German Foreign Policy. И стали еще одним этапом в череде спадов, начавшихся в 2000-х годах.

По подсчетам экспертов из Института немецкой экономики в Кельне, в результате кризисов недвижимости и финансов в 2008 году, последовавшего за ним долгового кризиса, миграционного кризиса в 2015-м, брексита и пандемии коронавируса доля союза в мировом ВВП сократилась на треть: с 26 до 18%.

За этот период времени экономическая продуктивность на душу населения также уменьшилась где-то на 5% по сравнению с американскими показателями. В частных домохозяйствах снизился уровень потребления, что связано с жесткой политикой экономии. Ухудшился и инвестиционный климат. В ЕС вкладывается гораздо меньше денег, чем в конкурирующие с ним мировые регионы.