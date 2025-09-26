Информацию об этом лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию подтвердила в соцсетях .

Фото: instagram.com/sofyasamodelkina/

Соревнования среди сильнейших фигуристов мира пройдут с 1 по 4 октября на льду стадиона «Халык Арена» в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

«Друзья, к сожалению, я не смогу принять участие в соревнованиях Denis Ten Memorial из-за травмы. Спасибо за вашу поддержку», — написала спортсменка в Instagram.

Также ранее стало известно, что фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США.