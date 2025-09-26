Софья Самоделкина не примет участие в Мемориале Дениса Тена из-за травмы

Спорт
121
Дана Аменова
специальный корреспондент

Информацию об этом лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию подтвердила в соцсетях

Фото: instagram.com/sofyasamodelkina/

Соревнования среди сильнейших фигуристов мира пройдут с 1 по 4 октября на льду стадиона «Халык Арена» в Алматы, сообщает Kazpravda.kz 

«Друзья, к сожалению, я не смогу принять участие в соревнованиях Denis Ten Memorial из-за травмы. Спасибо за вашу поддержку», — написала спортсменка в Instagram.

 

Также ранее стало известно, что фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США. 

#травма #Самоделкина #фигуристка

Популярное

Все
А я и здесь не промолчала
Судьба журналиста
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
Алматы принимает будущее мировых шахмат
Распоряжение Главы государства о назначении
Полны надежд и устремлений
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Между высокими целями и реальностью
Милосердие – это действие
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Пентагон срочно созвал военных высшего ранга со всего мира
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Скалолаз Амир Маймуратов преодолел квалификацию на ЧМ в Сеу…
Нурдаулет Жумагали стал серебряным призёром чемпионата мира…
Мировая легенда сумо Хакухо Сё провел мастер-класс в Астане
Пусть «Барысу» повезет!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]