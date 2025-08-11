Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Казахстанка успешно выступила на соревнованиях в Норвуде
Представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина отметилась в США первой медалью в новом сезоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Самоделкина завоевала серебряную медаль.
По сумме двух программ Софья набрала 203,15 балла. Она уступила лишь американке Изабо Левито - 207,61.
Третье место заняла Джиа Шин (Южная Корея) - 179,97.