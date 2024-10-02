Соглашение о свободной торговле готовится между странами ЕАЭС и Ираном

Международное сотрудничество , Мажилис , Экономика
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Целью соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, cоглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны совершено в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года.

Целью соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества, а также создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынок партнера и привлечение инвестиций в страны ЕАЭС.

«В связи с этим комитет готов взять в работу данный законопроект и подготовить по нему заключение», - отметил депутат.

#мажилис #соглашение #Иран #торговля #ЕАЭС

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