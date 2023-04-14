Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Также заключены соглашения с «Youngsan Corporation» и «Motrex».

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Ряд документов подписали Казахстан и Корея в рамках визита правительственной делегации РК в Сеул. Соглашения охватывают совместное развитие производства, углубление локализации и обучение инженерных кадров автомобилестроения Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рамках визита состоялись встречи с руководством ведущих корейских компаний как «Samsung», «KIA», «SK», «Doosan», «KIGAM», «GL Rapha», «Youngsan», «OFE», «Dongil»«Motrex», «SsangYong», «Hi Air Korea». В ходе встреч обсуждались вопросы реализуемых и перспективных совместных проектов в таких отраслях как машиностроение, фармацевтика, ГМК, энергетика и строительство.

Также состоялась встреча с министром торговли, индустрии и энергетики Республики Корея Ли Чханг Янг. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-корейского двустороннего экономического сотрудничества. Была подчеркнута высокая заинтересованность Казахстана в привлечении южнокорейского капитала и технологий.

«Наиболее приоритетными направлениями экономического взаимодействия являются энергетика, ГМК, машиностроение, электротехника, сельское хозяйство, фармацевтика, транспортная инфраструктура, образование и туризм. Нам интересен передовой опыт Южной Кореи в развитии отрасли электронной промышленности, машиностроения, возобновляемых источников энергии и «зеленой» экономики. Ряд южнокорейских компаний уже сейчас активно участвуют в реализации энергетических, инфраструктурных и других проектов в нашей стране», – отметил первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

В рамках визита был подписан ряд совместных документов о сотрудничестве, в том числе, соглашения по локализации автокомпонентов компании «Youngsan Corporation» с ТOO «Vehicles Almaty», производству мультимедийных устройств совместно c южнокорейской «Motrex» и казахстанской «Сar Wagon Wheels».

«Также между первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром и президентом и CEO Kia Corporation Хо Сун Сон было подписано соглашение о совместном развитии производства, углублении локализации и обучении инженерных кадров автомобилестроения Республики Казахстан», – сообщается на сайте премьер-министра РК.

По данным пресс-службы Правительства РК, в Казахстане действуют порядка 500 совместных предприятий с участием корейского капитала. Между странами имеется 58 совместных инвестиционных проектов на общую сумму $4,5 млрд.

#казахстан #авто #автопром #Корея

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