Солдат ушел в самоволку с оружием из воинской части под Шымкентом
Екатерина Елисеева
В Туркестанской области из воинской части вблизи Шымкента солдат с оружием ушел в самоволку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
"В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкент младший сержант по контракту Балгынбай А., находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия", – проинформировали в оборонном ведомстве.
По данным пресс-службы, силами правоохранительных органов и военной полиции принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия, а также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.