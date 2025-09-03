В 2023 году он получил тяжелую черепно-мозговую травму во время несения воинской службы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство здравоохранения сообщило о направлении бывшего военнослужащего Национальной гвардии РК Мухтара Ербаяна на лечение в Турцию, передает Kazpravda.kz

Он будет лечиться в клинике Medipol Global (Турция). В Минздраве сообщили, что ранее в Казахстане Мухтар Ербаян получил лечение в Центральной городской клинической больнице Алматы и Национальном центре нейрохирургии в Астане. С августа 2024 по январь 2025 года при поддержке семьи проходил восстановительное лечение в Турции. По возвращении в Казахстан находился под наблюдением специалистов и получал медицинскую помощь на дому.

Из Астаны в Стамбул его перевезли на борту МВД при медицинском сопровождении мобильной бригады Национального координационного центра экстренной медицины МЗРК. По прибытии пациента встретили представители клиники.

"Состояние пациента стабильное, на трахеостоме", - добавили в Минздраве.

Напомним, что солдат-срочник получил серьезную травму в 2023 году. В воинской части, где он служил, его родителям сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Однако, родные не верят в эту историю.