Солнечные панели установят возле одной из школ Караганды

В Караганде для освещения территории возле школы имени Нуркена Абдирова будут использованы альтернативные источники энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

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Для зарядки уличных фонарей установят солнечные панели. Это стало возможно благодаря успешному участию школьников в республиканском конкурсе экологических проектов NXplorers Жасыл ұрпақ бәйгесі.

Финальные соревнования прошли в Астане. Из 20 команд выбрали пять лучших, которые получили грант в размере миллиона тенге на реализацию проекта.

Команда карагандинцев заняла третье место. В неё вошли трое десятиклассников ОШ имени Нуркена Абдирова: Нурислам Абуталипов, Әлиасқар Жумабеков, Еркебұлан Мылтықбай. Руководитель – учитель географии и координатор школьного проекта STEM Меруерт Ибраева.

«Наша школа с богатой историей, в декабре готовимся отметить 50-летие. Стараемся идти в ногу со временем. У нас пока нет STEM-кабинета, но направление развиваем. В республиканском конкурсе экологических проектов наши ученики участвовали в прошлом году, но призового места не взяли. А в этом году выиграли грант. Экономия электроэнергии – это актуально. На реализацию проекта отводится полгода. Думаю, мы сможем сделать раньше – до конца зимы», – говорит директор ОШ имени Нуркена Абдирова Гульшат Баграмова.

Программа NXplorers – это ещё один шаг к развитию STEAM-образования в Казахстане. Организаторы конкурса – Республиканский научно-практический центр «Дарын» и корпоративный фонд Caravan of Knowledge при поддержке Министерства просвещения РК и компании «Шелл Казахстан».