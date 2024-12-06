Солнечные панели установят возле одной из школ Караганды

Энергетика, Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Караганде для освещения территории возле школы имени Нуркена Абдирова будут использованы альтернативные источники энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Для зарядки уличных фонарей установят солнечные панели. Это стало возможно благодаря успешному участию школьников в республиканском конкурсе экологических проектов NXplorers Жасыл ұрпақ бәйгесі.

Финальные соревнования прошли в Астане. Из 20 команд выбрали пять лучших, которые получили грант в размере миллиона тенге на реализацию проекта.

Команда карагандинцев заняла третье место. В неё вошли трое десятиклассников ОШ имени Нуркена Абдирова: Нурислам Абуталипов, Әлиасқар Жумабеков, Еркебұлан Мылтықбай. Руководитель – учитель географии и координатор школьного проекта STEM Меруерт Ибраева.

«Наша школа с богатой историей, в декабре готовимся отметить 50-летие. Стараемся идти в ногу со временем. У нас пока нет STEM-кабинета, но направление развиваем. В республиканском конкурсе экологических проектов наши ученики участвовали в прошлом году, но призового места не взяли. А в этом году выиграли грант. Экономия электроэнергии – это актуально. На реализацию проекта отводится полгода. Думаю, мы сможем сделать раньше – до конца зимы», – говорит директор ОШ имени Нуркена Абдирова Гульшат Баграмова.

Программа NXplorers – это ещё один шаг к развитию STEAM-образования в Казахстане. Организаторы конкурса – Республиканский научно-практический центр «Дарын» и корпоративный фонд Caravan of Knowledge при поддержке Министерства просвещения РК и компании «Шелл Казахстан».

 

#школа #Караганда #солнечные панели

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