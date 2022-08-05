Сомнительные госзакупки остановили антимонопольщики в ВКО

В Восточно-Казахстанской области антимонопольщики остановили сомнительные госзакупки. О ситуации рассказали в областном департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Специалисты увидели на портале объявление о госзакупках на услуги по размещению информации на уличных LED-экранах. В числе требований значилось определенное количество экранов в Усть-Каменогорске и Алтае, а также конкретные технические параметры.

«Таким образом, от участия в конкурсе оказались отрезаны многие предприниматели, – отметили в департаменте. – В том числе те, у кого экраны установлены, например, в торговых центрах или имеют иное разрешение. Госорган допустил нарушение части 1 статьи 194 Предпринимательского кодекса РК – антиконкурентные действия государственных, местных исполнительных органов».

По данному факту антимонопольщики внесли в госорган уведомление об отмене конкурса и потребовали впредь исключить подобные действия.