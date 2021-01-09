Сообщение о списании кредитов в январе 2021 года рассылают казахстанцы

Казахстанцы рассылают в социальных сетях ролик
о кредитной амнистии, которая якобы начнется в стране 15 января 2021 года. Эту информацию опровергло Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Stopfake.kz
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Ролик о "новой" кредитной амнистии появился на Youtube-канале 3 января. В нем говорится, что 5 миллионам казахстанцев спишут беззалоговые потребительские займы, пени и штрафы за просрочку платежей. Оказалось, что в видео использованы некоторые данные о кредитной амнистии, которая уже прошла в Казахстане в 2019 году.
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка официально сообщили, что информация в ролике недостоверная.
"Несмотря на то, что дата опубликования видео – январь 2021 года, данный видеоролик содержит информацию об амнистии, которая была проведена в Казахстане в 2019 году. При этом Президент Республики Казахстан отметил, что данная акция имела разовый характер и в последующем проводиться не будет. Таким образом, озвученные в видеоролике данные о планируемой кредитной амнистии в Казахстане не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2019 году заемщикам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, по поручению Главы государства была оказана социальная помощь в виде погашения задолженности по беззалоговым потребительским займам на сумму до 300 тысяч тенге. Была списана задолженность по кредитам 578 тыс. граждан на сумму 120 млрд тенге. Задолженность 52% граждан погашена в полном объеме. Дополнительно списаны штрафы по всем беззалоговым потребительским займам 1,2 млн граждан на 33,6 млрд тенге.