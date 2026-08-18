На всех избирательных участках доступны трафареты со шрифтом Брайля для чтения бюллетеней

Также на каждом участке организованы специальные уголки, в которых предусмотрены компьютер с монитором диагональю не менее 54 сантиметров

Фото: Kazpravda.kz

Люди с инвалидностью должны иметь возможность проголосовать самостоятельно. Для этого Центризбирком изготавливает специальные трафареты со шрифтом Брайля к бюллетеню для голосования, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня на заседании ЦИК показали, как выглядит этот трафарет и отметили, что он будет доступен в день выборов на всех избирательных участках страны.

«Содержание трафарета полностью соответствует бюллетеню для голосования и выполнено на двух языках. Учитывая, что рельефно-точечные символы шрифта Брайля занимают больше пространства по сравнению с обычным печатным текстом, трафарет выполнен на двух сторонах. На лицевой стороне размещена информация о наименовании бюллетеня, на обратной стороне - наименования политических партий, участвующих в выборах и графа «Против всех». При разработке и изготовлении трафарета учтены как требования к соответствию бюллетеню, так и практические рекомендации специалистов и самих пользователей шрифта Брайля», – отметила член ЦИК Ләззат Сүйіндік.

Кстати, такой трафарет со шрифтом Брайля – это не единственный способ, который позволяет лицам с инвалидностью ознакомиться с необходимой информацией и проголосовать самостоятельно.

На каждом участке организованы специальные уголки, в которых предусмотрены компьютер с монитором диагональю не менее 54 сантиметров. В нем размещена аудиоинформация о семи политических партиях, выдвинувших партийные списки, в едином формате со стандартным набором сведений, установленных Центральной избирательной комиссией, другие аудио- и видеоматериалы, а в самом уголке - наушники, дополнительное освещение, увеличительная лупа.