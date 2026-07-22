Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Партия «Ауыл» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

1. Абден Қарақат Жақсылыққызы, 1974 г. р., член Политсовета «Партии «Ауыл», проживает в городе Астане.

2. Абдижаппаров Жандос, 1991 г. р., руководитель ТОО «Бірлік АЖА», проживает в Алматинской области.

3. Абдуразакова София Ринатовна, 1979 г. р., советник председателя «Партии «Ауыл», проживает в городе Астане.

4. Абдыханов Улан Аманбекович, 1974 г. р., председатель регионального филиала «Партии «Ауыл» по городу Астана, генеральный директор горнодобывающего ТОО «Aksenger mining», проживает в городе Астане.

5. Абитаев Фарид Кумашевич, 1966 г. р., председатель регионального филиала «Партии «Ауыл» по Восточно-Казахстанской области, директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», депутат маслихата Восточно-Казахстанской области, проживает в городе Усть-Каменогорске.

6. Айтбаев Талгат Ергенович, 1966 г. р., директор ТОО «АвтоНурМах», проживает в городе Шымкенте.

7. Айтуганов Кайрат Капарович, 1962 г. р., председатель «Партии «Ауыл», проживает в городе Астане.

8. Алдашбаев Сәкен Мінуарұлы, 1980 г. р., редактор газеты «Сыр Дидары», проживает в городе Кызылорде.

9. Алтангадас Жанат, 1983 г. р., руководитель ТОО «Алтын Жулдыз», проживает в городе Алматы.

10. Ануарбеков Жакыпбек Жылкыбаевич, 1983 г. р., директор ТОО «Ремспецстрой», директор ТОО «Улдана», проживает в городе Караганде.

11. Арсютин Николай Геннадьевич, 1970 г. р., член Политсовета «Партии «Ауыл», проживает в городе Экибастузе.

12. Аскаров Канат Каирлыевич, 1961 г. р., директор филиала «Есиль су» РГП на ПХВ» Казводхоз» МВРИ РК, проживает в городе Петропавловске.

13. Ахметова Балнур Сериковна, 1984 г. р., заведующая кафедрой Шәкәрім университета, проживает в городе Семее.

14. Бабамуратов Даурен Абуталипович, 1984 г. р., советник председателя «Партии «Ауыл», проживает в городе Астане.

15. Базилов Асхат Мауленович, 1989 г. р., председатель Жетысуского регионального филиала «Партии «Ауыл», руководитель Жетысуского филиала РГП «Республиканский противоэпизоотический отряд», проживает в городе Талдыкоргане.

16. Байжанов Нуртас Жарылгасинович, 1988 г. р., председатель регионального филиала «Партии «Ауыл» по Атырауской области, проживает в городе Атырау.

17. Байкин Айдар Косымович, 1986 г. р., декан факультета экономики и права Костанайского университета им. А. Байтұрсынұлы, проживает в городе Костанае.

18. Байманов Шахмардан Аскарович, 1984 г. р., заместитель председателя «Партии «Ауыл» –руководитель Центрального аппарата, проживает в городе Астане.

19. Бегалиева Захира Онгарбаевна, 1971 г. р., директор Общественного фонда «ITeachMe» центр развития компетенций», внештатный советник министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, проживает в городе Алматы.

20. Бекиев Канат Ботаевич, 1959 г. р., председатель регионального филиала «Партии «Ауыл» по Алматинской области, проживает в Алматинской области.

21. Берікқожа Серікбол Қайратұлы, 1991 г. р., исполнительный директор общественного фонда «Саналы Қоғам», проживает в городе Астане.

22. Білеш Ерали Нұржанұлы, 1999 г. р., руководитель ТОО «Металл-инжениринг», проживает в городе Астане.

23. Дайрабаев Жигули Молдакалыкович, 1954 г. р., член Политсовета «Партии «Ауыл», председатель правления «Ассоциация фермеров Казахстана», проживает в городе Астане.

24. Двуреченский Андрей Валентинович, 1976 г. р., директор ТОО «Александровское», проживает в городе Костанае.

25. Джакашев Ернар Камидинович, 1990 г. р., учредитель ТОО «Basic Agro», проживает в городе Астане.

26. Джакупов Жаслан Кабибуллинович, 1974 г. р., член совета директоров ТОО «Батыс Пауэр», проживает в городе Уральске.

27. Досхожаев Ильяс Алмасханович, 1989 г. р., частное учреждение «Samruk Business Academy», заместитель генерального директора, проживает в городе Астане.

28. Егізбаев Серік Рахметоллаұлы, 1963 г. р., первый заместитель председателя «Партии «Ауыл», проживает в городе Астане.

29. Жиенбаев Абзал Бахитович, 1985 г. р., председатель регионального филиала «Партии «Ауыл» по области Ұлытау, ТОО «Корпорация Казахмыс», главный специалист, проживает в городе Сатпаеве.

30. Жолдығали Алшын Әділханұлы, 1994 г. р., директор ТОО «Батыс Өнім», проживает в городе Уральске.

31. Жумагулова Диляра Темиргалиевна, 1978 г. р., индивидуальный предприниматель, ИП «Жумагулова», проживает в городе Петропавловске.

32. Идрисова Айнур Маратовна, 1984 г. р., заместитель директора филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по городу Алматы, проживает в городе Алматы.

33. Иргибаев Мурат Саматович, 1991 г. р., заместитель председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

34. Исмаилов Арман Оразалиевич, 1974 г. р., ректор Костанайского инженерно-экономического университета им. М. Дулатова, проживает в городе Костанае.

35. Каджибекова Ажар Елемесовна, 1978 г. р., руководитель Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, проживает в городе Астане.

36. Калмуратов Торегельды Оразалиевич, 1971 г. р., председатель Туркестанского областного филиала «Партии «Ауыл», проживает в городе Шымкенте.

37. Карабеков Гани Ажединович, 1968 г. р., председатель Шымкентского городского регионального филиала «Партии «Ауыл», проживает в городе Шымкенте.

38. Каримбаев Сейтжапар Ноянович, 1972 г. р., директор ТОО «BS Aqro продукт», проживает в городе Шымкенте.

39. Киян Владимир Сергеевич, 1985 г. р., ТОО «Национальный центр биотехнологии», заведующий лабораторией биоразнообразия и генетических ресурсов, проживает в городе Астане.

40. Клишина Ольга Геннадьевна, 1961 г. р., Северо-Казахстанский областной маслихат, председатель постоянной комиссии Северо-Казахстанского областного маслихата по вопросам охраны здоровья населения, его социальной защиты, образования, культуры и делам молодежи, проживает в Северо-Казахстанской области.

41. Конырбаев Ахметбек Байрозович, 1962 г. р., председатель Алматинского городского филиала «Партии «Ауыл», проживает в городе Алматы.

42. Курманбекова Слушаш Сатбековна, 1963 г. р., председатель регионального филиала «Партии «Ауыл» по Жамбылской области, проживает в городе Таразе.

43. Қуатбаев Айбек Нурланұлы, 1992 г. р., генеральный директор ТОО «Bugin Holding Corp», проживает в городе Алматы.

44. Мухаметжанов Арнур Сагиндыкович, 1986 г. р., директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

45. Мухаметов Алмас Ерекұлы, 1992 г. р., ведущий научный сотрудник РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии растений» КН МНВО РК, проживает в городе Алматы.

46. Мұқатов Қажғалей Сипуллаұлы, 1962 г. р., советник генерального директора ТОО «Гранит Талес-Электроникс», проживает в городе Астане.

47. Мұстафа Садық Шоңмұрынұлы, 1966 г. р., председатель регионального филиала «Партии «Ауыл» по Кызылординской области, депутат областного маслихата, проживает в городе Кызылорде.

48. Нугманова Самал Болатовна, 1973 г. р., заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», проживает в городе Актобе.

49. Нурбеков Болатжан Саймасаевич, 1972 г. р., председатель постоянной комиссии Алматинского областного маслихата по вопросам здравоохранения, образования, социальной защиты населения, развития культуры и спорта», проживает в городе Алматы.

50. Озгамбаев Куанышбай Омирзакович, 1968 г. р., председатель регионального филиала «Партии «Ауыл» по Мангистауской области, проживает в Мангистауской области.

51. Омарова Гульназ Шинтуриновна, 1973 г. р., депутат маслихата области Ұлытау, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Жетіконыр», проживает в городе Жезказгане.

52. Ораш Нұрхат Серікқалиұлы, 1994 г. р., заместитель руководителя аппарата «Партии «Ауыл», проживает в городе Астане.

53. Разинков Александр Александрович, 1982 г. р., директор ТОО «Vista Company 2010», проживает в городе Астане.

54. Райханова Динара Куанышевна, 1979 г. р., генеральный директор ТОО «ЮДИ принт», проживает в городе Косшы.

55. Рахымбек Дәурен Берікбайұлы, 1998 г. р., председатель молодежного крыла «Аuyl jastary» при «Партии «Ауыл», проживает в городе Астане.

56. Рзаханов Максат Кикбаевич, 1966 г. р., председатель постоянной комиссии Мангистауского областного маслихата, проживает в городе Актау.

57. Савин Тимур Владимирович, 1983 г. р., руководитель научно-производственного центра зернового хозяйства им. А. И. Бараева, проживает в городе Астане.

58. Сағындықұлы Бекен, 1965 г. р., профессор Павлодарского педагогического университета им. А. Маргулана, проживает в городе Павлодаре.

59. Саурыков Ерболат Байузакович, 1971 г. р., учредитель учреждения «Международный Таразский университет им. Шерхана Муртазы», проживает в городе Таразе.

60. Сәрсенбаев Марлен Ибрагимұлы, 1989 г. р., директор Актюбинского филиала «Национального центра экспертизы и сертификации», проживает в городе Актобе.

61. Султанкулова Жазира Кайратовна, 1980 г. р., руководитель аппарата фракции «Партии «Ауыл» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

62. Сүйін Бейімбет Жұмабекұлы, 1993 г. р., председатель Общественного объединения «Общество инвалидов» Capable Group», директор ТОО «Төрт Таға», проживает в городе Шымкенте.

63. Тастанбекова Гульнара Рахимбердыевна, 1973 г. р., декан аграрного факультета ЮКЗУ им. М. Ауэзова, проживает в городе Шымкенте.

64. Токсеитова Рабига Альбековна, 1962 г. р., вице-президент холдинговой компании АО «Aitas-KZ», проживает в городе Косшы.

65. Траисова Эльмара Аскаровна, 1967 г. р., учитель школы-гимназии № 34 им. Асана Тайманова города Уральска, проживает в городе Уральске.

66. Тулеуова Камшат Шакирбековна, 1985 г. р., менеджер проекта в КХ «Нуралы», проживает в городе Актобе.

67. Турмухамбетова Анар Акылбековна, 1969 г. р., НАО «Медицинский университет Астана», председатель правления – ректор, проживает в городе Астане.

68. Турумбаева Жанна Куатовна, 1981 г. р., заведующая отделом аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

69. Устемирова Айнагуль Амантаевна, 1982 г. р., индивидуальный предприниматель «Bilgir Studio», проживает в городе Кокшетау.

Приложение 2 к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан

от 21 июля 2026 года № 42⁄73