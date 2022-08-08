Сорвалась с трубы над рекой и погибла 11-летняя девочка в Шымкенте

В Шымкенте в реке Бадам утонула девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщение о несчастном случае в Департамент по ЧС Шымкента поступило от жителя города 7 августа в 14:47 часов.

Трагедия произошла на реке Бадам в жилом массиве Карабастау Енбекшинского района.

По предварительным данным, девочка 2011 года рождения по неосторожности упала с трубы над рекой и утонула. Плавать она не умела.

Спасатели несколько часов искали тело ребенка, извлекли его из воды и передали родственникам.