Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Ранее национальный почтовый оператор выплатил гражданке 7 млн тенге

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Весной 2023 года в селе Аса Жамбылского района сильный ветер сорвал крышу здания филиала «Казпочты», и она рухнула на женщину, сообщает Kazpravda.kz

По данным судов Жамбылской области, позже ее экстренно доставили в реанимацию.

Пострадавшая получила тяжкие телесные увечья – закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, грудной клетки и спинного мозга, обширную скальпированную рану лица и предплечья, компрессионный перелом 3-4 позвонков.

Женщина стала инвалидом 1 группы. Жамбылский филиал «Казпочты», откликнувшись на просьбу дочери пострадавшей, оказал ей помощь в 7 млн тенге, которые не восполнили всех затрат на лечение за границей и реабилитацию.

Поэтому пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за нанесенный вред здоровью и моральный вред.

В суде представитель «Казпочты» не признал иск, пояснив, что в 2021-2022 годах там проводился ремонт кровли, но документов касательно ремонтных работ в архиве найти не удалось и, соответственно, подрядчика, проводившего замену кровли, установить не представилось возможным. 

В суде было установлено, что обрушение кровли произошло вследствие некачественно выполненных подрядчиком ремонтных работ.  

«Суд пришел к выводу, что АО не обеспечило должного уровня безопасности и эксплуатации объекта, поскольку компания ответственна за содержание здания и контроль за проведением капитального ремонта крыши.  С учетом этого иск удовлетворен частично: с «Казпочты» взысканы 8,5 млн тенге компенсации материального ущерба и 10 млн тенге – морального вреда», – прокомментировали в суде.

Там же добавили, что решение не вступило в законную силу.

#суд #крыша #женщина #«Казпочта»

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